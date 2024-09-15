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https://sputnik-abkhazia.ru/20240915/detskie-ombudsmeny-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-podpisali-memorandum-o-vzaimodeystvii-1052274221.html
Детские омбудсмены Абхазии и Южной Осетии подписали Меморандум о взаимодействии
Детские омбудсмены Абхазии и Южной Осетии подписали Меморандум о взаимодействии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Детские омбудсмены Абхазии и Южной Осетии подписали Меморандум о взаимодействии в области защиты прав и законных интересов... 15.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Детские омбудсмены Абхазии и Южной Осетии подписали Меморандум о взаимодействии в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, сообщил Sputnik Южная Осетия. Мактина Джинджолия и Аэлита Джиоева подписали документ в Цхинвале. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии пригласила свою коллегу посетить республику.
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Детские омбудсмены Абхазии и Южной Осетии подписали Меморандум о взаимодействии

13:00 15.09.2024 (обновлено: 15:48 15.09.2024)
© SputnikДетские омбудсмены Абхазии и Южной Осетии подписали Меморандум о взаимодействии
Детские омбудсмены Абхазии и Южной Осетии подписали Меморандум о взаимодействии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.09.2024
© Sputnik
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СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Детские омбудсмены Абхазии и Южной Осетии подписали Меморандум о взаимодействии в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, сообщил Sputnik Южная Осетия.
Мактина Джинджолия и Аэлита Джиоева подписали документ в Цхинвале.
"Уверена, что мы будем работать в направлении того, чтобы дети в наших республиках были защищены, услышаны, любимы взрослыми. Потому что это наша ответственность, их будущее, их настоящее — наша ответственность", — отметила Джинджолия.
Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии пригласила свою коллегу посетить республику.
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