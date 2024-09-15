Детские омбудсмены Абхазии и Южной Осетии подписали Меморандум о взаимодействии
13:00 15.09.2024 (обновлено: 15:48 15.09.2024)
© SputnikДетские омбудсмены Абхазии и Южной Осетии подписали Меморандум о взаимодействии
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СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Детские омбудсмены Абхазии и Южной Осетии подписали Меморандум о взаимодействии в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, сообщил Sputnik Южная Осетия.
Мактина Джинджолия и Аэлита Джиоева подписали документ в Цхинвале.
"Уверена, что мы будем работать в направлении того, чтобы дети в наших республиках были защищены, услышаны, любимы взрослыми. Потому что это наша ответственность, их будущее, их настоящее — наша ответственность", — отметила Джинджолия.
Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии пригласила свою коллегу посетить республику.