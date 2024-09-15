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Культурная афиша Абхазии: музыка и театр

Культурная афиша Абхазии: музыка и театр

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий в Абхазии с 16 по 22 сентября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 15.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-15T17:10+0300

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Sputnik Концертный зал Пицундского храма 16 сентября в 17:00 - концерт органно-вокальной музыки в исполнении Луки Гаделия, Алхаса Ферзба и Астанды Джикирба. 17 и 20 сентября в 17:00 – концерт органной музыки Луки Гаделия. 22 сентября в 20:00 - концерт органной музыки Луки Гаделия. Абхазский молодежный театр 18 сентября в 19:00 – спектакль "Антигона". РУСДРАМ 16 сентября в 19:00 – спектакль "Кьорджинские перепалки". 17 сентября в 19:00 – спектакль "Роман с кокаином". 18 сентября в 19:00 – спектакль "Оскар". 19 сентября в 19:00 – спектакль "Сто лет одиночества". 20 сентября в 19:00 – спектакль "В лучах". 21 и 22 сентября в 19:00 - спектакль "Стеклянный зверинец".

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