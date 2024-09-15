https://sputnik-abkhazia.ru/20240915/kulturnaya-afisha-abkhazii-muzyka-i-teatr--1052273581.html
Культурная афиша Абхазии: музыка и театр
Культурная афиша Абхазии: музыка и театр
Sputnik Абхазия
Афиша культурных событий в Абхазии с 16 по 22 сентября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 15.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-15T17:10+0300
2024-09-15T17:10+0300
2024-09-15T17:10+0300
в абхазии
афиша
абхазия
культура
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102240/38/1022403801_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_c4ea57097ddb138ec1f503e1c9aef272.jpg
Sputnik Концертный зал Пицундского храма 16 сентября в 17:00 - концерт органно-вокальной музыки в исполнении Луки Гаделия, Алхаса Ферзба и Астанды Джикирба. 17 и 20 сентября в 17:00 – концерт органной музыки Луки Гаделия. 22 сентября в 20:00 - концерт органной музыки Луки Гаделия. Абхазский молодежный театр 18 сентября в 19:00 – спектакль "Антигона". РУСДРАМ 16 сентября в 19:00 – спектакль "Кьорджинские перепалки". 17 сентября в 19:00 – спектакль "Роман с кокаином". 18 сентября в 19:00 – спектакль "Оскар". 19 сентября в 19:00 – спектакль "Сто лет одиночества". 20 сентября в 19:00 – спектакль "В лучах". 21 и 22 сентября в 19:00 - спектакль "Стеклянный зверинец".
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102240/38/1022403801_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_ebf6544aa5129922e13a67c92fdb3516.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
афиша, абхазия, культура
Культурная афиша Абхазии: музыка и театр
Афиша культурных событий в Абхазии с 16 по 22 сентября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе.
Концертный зал Пицундского храма
16 сентября в 17:00 - концерт органно-вокальной музыки в исполнении Луки Гаделия, Алхаса Ферзба и Астанды Джикирба.
17 и 20 сентября в 17:00 – концерт органной музыки Луки Гаделия.
22 сентября в 20:00 - концерт органной музыки Луки Гаделия.
Абхазский молодежный театр
18 сентября в 19:00 – спектакль "Антигона".
16 сентября в 19:00 – спектакль "Кьорджинские перепалки".
17 сентября в 19:00 – спектакль "Роман с кокаином".
18 сентября в 19:00 – спектакль "Оскар".
19 сентября в 19:00 – спектакль "Сто лет одиночества".
20 сентября в 19:00 – спектакль "В лучах".
21 и 22 сентября в 19:00 - спектакль "Стеклянный зверинец".