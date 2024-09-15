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Мужчина погиб, сорвавшись с обрыва в селе Верхняя Эшера

Мужчина погиб, сорвавшись с обрыва в селе Верхняя Эшера

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Житель Нальчика 35-летний Анзор Абухов погиб, сорвавшись с обрыва в селе Верхняя Эшера в субботу, 14 сентября. 15.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Житель Нальчика 35-летний Анзор Абухов погиб, сорвавшись с обрыва в селе Верхняя Эшера в субботу, 14 сентября. Сигнал о ЧП поступил в МЧС Абхазии в 21:28 вечера. На место были направлены сотрудники ПСО и медуправления ведомства.

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