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Мужчина погиб, сорвавшись с обрыва в селе Верхняя Эшера
Мужчина погиб, сорвавшись с обрыва в селе Верхняя Эшера
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Житель Нальчика 35-летний Анзор Абухов погиб, сорвавшись с обрыва в селе Верхняя Эшера в субботу, 14 сентября. 15.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Житель Нальчика 35-летний Анзор Абухов погиб, сорвавшись с обрыва в селе Верхняя Эшера в субботу, 14 сентября. Сигнал о ЧП поступил в МЧС Абхазии в 21:28 вечера. На место были направлены сотрудники ПСО и медуправления ведомства.
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Мужчина погиб, сорвавшись с обрыва в селе Верхняя Эшера
19:00 15.09.2024 (обновлено: 19:52 15.09.2024)
СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Житель Нальчика 35-летний Анзор Абухов погиб, сорвавшись с обрыва в селе Верхняя Эшера в субботу, 14 сентября.
Сигнал о ЧП поступил в МЧС Абхазии в 21:28 вечера. На место были направлены сотрудники ПСО и медуправления ведомства.