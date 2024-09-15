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"Последняя цена" Наура Гармелия завоевала три награды на кинофестивале в Анапе
"Последняя цена" Наура Гармелия завоевала три награды на кинофестивале в Анапе
Sputnik Абхазия
Международный кинофестиваль "Киношок" прошел в Анапе с 10 по 14 сентября. 15.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-15T12:00+0300
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СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Три награды завоевал фильм "Последняя цена" режиссера из Абхазии Наура Гармелия на Международном кинофестивале "Киношок" в Анапе. Как рассказал Sputnik Гармелия, лента удостоилась приза за лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу и диплома от кинопрессы фестиваля. По словам Гармелия, "Последнюю цену" также ждут на других кинофестивалях, но пока точные даты и места их проведения неизвестны. Премьера ленты в Абхазии запланирована на осень 2024 года. "Последняя цена" от Ленфильма рассказывает о русской семье, которая живет в Абхазии в конце нулевых годов и выращивает орехи. Всего в копилке ленты 11 наград.
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"Последняя цена" Наура Гармелия завоевала три награды на кинофестивале в Анапе
12:00 15.09.2024 (обновлено: 12:03 15.09.2024)
Международный кинофестиваль "Киношок" прошел в Анапе с 10 по 14 сентября.
СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Три награды завоевал фильм "Последняя цена" режиссера из Абхазии Наура Гармелия на Международном кинофестивале "Киношок" в Анапе.
Как рассказал Sputnik Гармелия, лента удостоилась приза за лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу и диплома от кинопрессы фестиваля.
"Фильм произвел положительные эмоции. По словам зрителей, они остались под впечатлением от просмотра. История в фильме эмоциональная, человеческая и, я бы даже сказал, необычная. Мне кажется, что такие истории сейчас редко снимают. Ленту даже сравнили с качеством утраченного советского кино", - поделился режиссер.
По словам Гармелия, "Последнюю цену" также ждут на других кинофестивалях, но пока точные даты и места их проведения неизвестны.
Премьера ленты в Абхазии запланирована на осень 2024 года.
"Последняя цена" от Ленфильма рассказывает о русской семье, которая живет в Абхазии в конце нулевых годов и выращивает орехи. Всего в копилке ленты 11 наград.