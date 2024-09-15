https://sputnik-abkhazia.ru/20240915/poslednyaya-tsena-naura-garmeliya-zavoevala-tri-nagrady-na-kinofestivale-v-anape---1052273205.html

"Последняя цена" Наура Гармелия завоевала три награды на кинофестивале в Анапе

"Последняя цена" Наура Гармелия завоевала три награды на кинофестивале в Анапе

Sputnik Абхазия

Международный кинофестиваль "Киношок" прошел в Анапе с 10 по 14 сентября. 15.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-15T12:00+0300

2024-09-15T12:00+0300

2024-09-15T12:03+0300

в абхазии

кино

кино

культура

абхазия

анапа

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/0f/1052272914_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d4df168442e42b3a879c620fa279c781.jpg

СУХУМ, 15 сен - Sputnik. Три награды завоевал фильм "Последняя цена" режиссера из Абхазии Наура Гармелия на Международном кинофестивале "Киношок" в Анапе. Как рассказал Sputnik Гармелия, лента удостоилась приза за лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу и диплома от кинопрессы фестиваля. По словам Гармелия, "Последнюю цену" также ждут на других кинофестивалях, но пока точные даты и места их проведения неизвестны. Премьера ленты в Абхазии запланирована на осень 2024 года. "Последняя цена" от Ленфильма рассказывает о русской семье, которая живет в Абхазии в конце нулевых годов и выращивает орехи. Всего в копилке ленты 11 наград.

абхазия

анапа

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

кино, кино, культура, абхазия, анапа, россия