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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240915/vks-rossii-v-techenie-sutok-sbity-dva-istrebitelya-su-27-vs-ukrainy-1052273805.html
ВКС России в течение суток сбиты два истребителя Су-27 ВС Украины
ВКС России в течение суток сбиты два истребителя Су-27 ВС Украины
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 сен - Sputnik. ВКС России в течение суток сбиты два истребителя Су-27 воздушных сил Украины. 15.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 сен - Sputnik. ВКС России в течение суток сбиты два истребителя Су-27 воздушных сил Украины.Сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

ВКС России в течение суток сбиты два истребителя Су-27 ВС Украины

14:30 15.09.2024 (обновлено: 15:38 15.09.2024)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений в зоне проведения СВО
Боевая подготовка штурмовых подразделений в зоне проведения СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 15.09.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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СУХУМ, 15 сен - Sputnik. ВКС России в течение суток сбиты два истребителя Су-27 воздушных сил Украины.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России уничтожены: железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены: реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции.  
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 645 самолетов, 283 вертолета, 31609 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18144 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14622 орудия полевой артиллерии и минометов, 26102 единицы специальной военной автомобильной техники.
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