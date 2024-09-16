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Более девяти миллионов человек проследовали через границу России с Абхазией с начала года
Более девяти миллионов человек проследовали через границу России с Абхазией с начала года
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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. С начала 2024 года через границу России с Абхазией проследовали более девяти миллионов человек и двух миллионов транспортных средств. 16.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-16T18:30+0300
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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. С начала 2024 года через границу России с Абхазией проследовали более девяти миллионов человек и двух миллионов транспортных средств. Нагрузка на многосторонний автомобильный пункт пропуска Адлер в летний период превышает пропускную способность почти в семь раз. В обе стороны функционируют 27 полос движения, в том числе дополнительная для экскурсионных автобусов.
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абхазия, россия, государственная граница
Более девяти миллионов человек проследовали через границу России с Абхазией с начала года
18:30 16.09.2024 (обновлено: 20:08 16.09.2024)
СУХУМ, 16 сен - Sputnik. С начала 2024 года через границу России с Абхазией проследовали более девяти миллионов человек и двух миллионов транспортных средств.
Как сообщила
пресс-служба Краснодарской таможни, только с 1 мая госграницу пересекли уже более шести миллионов физических лиц и одного миллиона машин, в том числе более 30 тысяч экскурсионных автобусов.
Нагрузка на многосторонний автомобильный пункт пропуска Адлер в летний период превышает пропускную способность почти в семь раз.
В обе стороны функционируют 27 полос движения, в том числе дополнительная для экскурсионных автобусов.