https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/bolee-devyati-millionov-chelovek-prosledovali-cherez-granitsu-rossii-s-abkhaziey-s-nachala-goda-1052291997.html

Более девяти миллионов человек проследовали через границу России с Абхазией с начала года

Более девяти миллионов человек проследовали через границу России с Абхазией с начала года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 сен - Sputnik. С начала 2024 года через границу России с Абхазией проследовали более девяти миллионов человек и двух миллионов транспортных средств. 16.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. С начала 2024 года через границу России с Абхазией проследовали более девяти миллионов человек и двух миллионов транспортных средств. Нагрузка на многосторонний автомобильный пункт пропуска Адлер в летний период превышает пропускную способность почти в семь раз. В обе стороны функционируют 27 полос движения, в том числе дополнительная для экскурсионных автобусов.

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