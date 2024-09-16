https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/dopolnitelnoe-vremya-manargiya-o-vozobnovlenii-31-go-chempionata-abkhazii-po-futbolu--1052253611.html
Дополнительное время: Манаргия о возобновлении 31-го чемпионата Абхазии по футболу
Дополнительное время: Манаргия о возобновлении 31-го чемпионата Абхазии по футболу
Sputnik Абхазия
Пресс-атташе Федерации футбола Абхазии Алхас Манаргия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 16.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-16T10:02+0300
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Дополнительное время: Манаргия о возобновлении 31-го чемпионата Абхазии по футболу.
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Манаргия о возобновлении 31-го чемпионата Абхазии по футболу.
2 сентября после летних каникул возобновились игры 31-го чемпионата Абхазии по футболу. В июне "Апсны Суперлига" ушла на каникулы. По итогам первой половины турнира лидерами были футбольные клубы "Нарт" и "Гагра".О том, что ждет болельщиков футбола, слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, дополнительное время, футбол, аудио
подкасты, абхазия, дополнительное время, футбол, аудио
Дополнительное время: Манаргия о возобновлении 31-го чемпионата Абхазии по футболу
10:02 16.09.2024 (обновлено: 10:51 16.09.2024)
Пресс-атташе Федерации футбола Абхазии Алхас Манаргия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
2 сентября после летних каникул возобновились игры 31-го чемпионата Абхазии по футболу.
В июне "Апсны Суперлига" ушла на каникулы. По итогам первой половины турнира лидерами были футбольные клубы "Нарт" и "Гагра".
О том, что ждет болельщиков футбола, слушайте в подкасте.