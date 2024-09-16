https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/dopolnitelnoe-vremya-manargiya-o-vozobnovlenii-31-go-chempionata-abkhazii-po-futbolu--1052253611.html

Дополнительное время: Манаргия о возобновлении 31-го чемпионата Абхазии по футболу

Дополнительное время: Манаргия о возобновлении 31-го чемпионата Абхазии по футболу

Sputnik Абхазия

Пресс-атташе Федерации футбола Абхазии Алхас Манаргия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 16.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-16T10:02+0300

2024-09-16T10:02+0300

2024-09-16T10:51+0300

радио

подкасты

абхазия

дополнительное время

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/0c/1052253823_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f035e69f19995707a400810eb10849c.jpg

Дополнительное время: Манаргия о возобновлении 31-го чемпионата Абхазии по футболу. Sputnik Абхазия Дополнительное время: Манаргия о возобновлении 31-го чемпионата Абхазии по футболу.

2 сентября после летних каникул возобновились игры 31-го чемпионата Абхазии по футболу. В июне "Апсны Суперлига" ушла на каникулы. По итогам первой половины турнира лидерами были футбольные клубы "Нарт" и "Гагра".О том, что ждет болельщиков футбола, слушайте в подкасте.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, дополнительное время, футбол, аудио