https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/glava-mvd-abkhazii-poruchil-rassledovat-fakt-napadeniya-na-dvoikh-grazhdan-v-kratchayshie-sroki-1052292127.html

Глава МВД Абхазии поручил расследовать факт нападения на двоих граждан в кратчайшие сроки

Глава МВД Абхазии поручил расследовать факт нападения на двоих граждан в кратчайшие сроки

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут поручил расследовать факт нападения на двоих граждан Абхазии в кратчайшие сроки. 16.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут поручил расследовать факт нападения на двоих граждан Абхазии в кратчайшие сроки.Глава МВД Абхазии провел совещание, на котором о ходе расследования ему доложил начальник .Вечером 15 сентября неизвестные напали на двух граждан Абхазии, Дэвида Гобечия и Лию Агрба. ОВД по Сухумскому району проводит проверку.Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария направила запрос в правоохранительные органы по факту нападения на Дэвида Гобечия и Лию Агрба. По результатам ответа омбудсмен даст дополнительные комментарии.Союз журналистов Абхазии осудил нападение на члена Союза Дэвида Гобечия и активистку движения "ҲараҲПицунда" Лию Агрба. Союз журналистов призвал правоохранительные органы оперативно расследовать нападение и установить всех причастных.

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