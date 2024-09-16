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Глава МВД Абхазии поручил расследовать факт нападения на двоих граждан в кратчайшие сроки
Глава МВД Абхазии поручил расследовать факт нападения на двоих граждан в кратчайшие сроки
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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут поручил расследовать факт нападения на двоих граждан Абхазии в кратчайшие сроки. 16.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-16T20:40+0300
2024-09-16T20:40+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут поручил расследовать факт нападения на двоих граждан Абхазии в кратчайшие сроки.Глава МВД Абхазии провел совещание, на котором о ходе расследования ему доложил начальник .Вечером 15 сентября неизвестные напали на двух граждан Абхазии, Дэвида Гобечия и Лию Агрба. ОВД по Сухумскому району проводит проверку.Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария направила запрос в правоохранительные органы по факту нападения на Дэвида Гобечия и Лию Агрба. По результатам ответа омбудсмен даст дополнительные комментарии.Союз журналистов Абхазии осудил нападение на члена Союза Дэвида Гобечия и активистку движения "ҲараҲПицунда" Лию Агрба. Союз журналистов призвал правоохранительные органы оперативно расследовать нападение и установить всех причастных.
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абхазия, мвд абхазии, происшествия
абхазия, мвд абхазии, происшествия
Глава МВД Абхазии поручил расследовать факт нападения на двоих граждан в кратчайшие сроки
20:40 16.09.2024 (обновлено: 21:18 16.09.2024)
СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут поручил расследовать факт нападения на двоих граждан Абхазии в кратчайшие сроки.
Глава МВД Абхазии провел
совещание, на котором о ходе расследования ему доложил начальник .
"Нам необходимо полностью разобраться в этом деле. Это очень важно. Нам необходимо объективно подойти к расследованию, привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы выяснить, что там на самом деле было ", - сказал Киут.
Вечером 15 сентября неизвестные напали на двух граждан Абхазии, Дэвида Гобечия и Лию Агрба. ОВД по Сухумскому району проводит проверку.
Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария направила запрос в правоохранительные органы по факту нападения на Дэвида Гобечия и Лию Агрба. По результатам ответа омбудсмен даст дополнительные комментарии.
Союз журналистов Абхазии осудил нападение на члена Союза Дэвида Гобечия и активистку движения "ҲараҲПицунда" Лию Агрба. Союз журналистов призвал правоохранительные органы оперативно расследовать нападение и установить всех причастных.