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МИД Абхазии прокомментировал заявление председателя правящей партии Грузии

МИД Абхазии прокомментировал заявление председателя правящей партии Грузии

Sputnik Абхазия

СУХУМ,16 сен - Sputnik. МИД Абхазии прокомментировал заявление председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили о том, что власти... 16.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ,16 сен - Sputnik. МИД Абхазии прокомментировал заявление председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили о том, что власти Грузии после победы на парламентских выборах найдут в себе силы принести извинения народу Южной Осетии за войну 2008 года. Как отметили в ведомстве, подобное заявление, если оно подкреплено реальными шагами к примирению, основанными на переоценке ошибок прошлого, отказом от методов политического и экономического давления и подписанием мирного договора, может стать началом процесса, ведущего к мирному существованию и добрососедским отношениям. "Будем надеяться, что г-н Иванишвили более искренен в своих намерениях и найдет правильные слова и в отношении народа Абхазии, которые не будут на этот раз расходиться с делами и завершатся подписанием юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы между Абхазией и Грузией и Южной Осетией и Грузией", — говорится в сообщении МИД.

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