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Мужчина пострадал при расчистке высоковольтных линий в Гудаутском районе
Мужчина пострадал при расчистке высоковольтных линий в Гудаутском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Сотрудник "Черноморэнерго" пострадал при расчистке высоковольтных линий электропередач в ущелье реки Шицквара Гудаутского района. 16.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-16T11:40+0300
2024-09-16T11:40+0300
2024-09-16T13:58+0300
в абхазии
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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Сотрудник "Черноморэнерго" пострадал при расчистке высоковольтных линий электропередач в ущелье реки Шицквара Гудаутского района.Сигнал о ЧП поступил в 09:10. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда и медицинского управления.Пострадавшего нашли в лесном массиве и госпитализировали в Республиканскую больницу в Сухуме.Предварительно, у него переломы в тазобедренной области.
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происшествия, гудаутский район, абхазия, мчс абхазии
происшествия, гудаутский район, абхазия, мчс абхазии
Мужчина пострадал при расчистке высоковольтных линий в Гудаутском районе
11:40 16.09.2024 (обновлено: 13:58 16.09.2024)
СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Сотрудник "Черноморэнерго" пострадал при расчистке высоковольтных линий электропередач в ущелье реки Шицквара Гудаутского района.
Как сообщила пресс-служба МЧС Абхазии, 49-летнего Александра Ливерко ушибло частью спиленного дерева.
Сигнал о ЧП поступил в 09:10. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда и медицинского управления.
Пострадавшего нашли в лесном массиве и госпитализировали в Республиканскую больницу в Сухуме.
Предварительно, у него переломы в тазобедренной области.