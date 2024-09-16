https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/muzhchina-postradal-pri-raschistke-vysokovoltnykh-liniy-v-gudautskom-rayone-1052286782.html

Мужчина пострадал при расчистке высоковольтных линий в Гудаутском районе

Мужчина пострадал при расчистке высоковольтных линий в Гудаутском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Сотрудник "Черноморэнерго" пострадал при расчистке высоковольтных линий электропередач в ущелье реки Шицквара Гудаутского района. 16.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-16T11:40+0300

2024-09-16T11:40+0300

2024-09-16T13:58+0300

в абхазии

происшествия

гудаутский район

абхазия

мчс абхазии

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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Сотрудник "Черноморэнерго" пострадал при расчистке высоковольтных линий электропередач в ущелье реки Шицквара Гудаутского района.Сигнал о ЧП поступил в 09:10. На место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда и медицинского управления.Пострадавшего нашли в лесном массиве и госпитализировали в Республиканскую больницу в Сухуме.Предварительно, у него переломы в тазобедренной области.

гудаутский район

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происшествия, гудаутский район, абхазия, мчс абхазии