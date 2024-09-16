https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/ostorozhno-spoyler-karera-mela-gibsona-i-roman-antunesha-slonovya-pamyat-1052249521.html

"Осторожно, спойлер!": карьера Мэла Гибсона и роман Антунеша "Слоновья память"

"Осторожно, спойлер!": карьера Мэла Гибсона и роман Антунеша "Слоновья память"

Sputnik Абхазия

Длинную и разнообразную карьеру актера и режиссера Мэла Гибсона обсудили в очередной передаче "Осторожно, спойлер!". А также ведущая Ирина Турава поделилась... 16.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-16T15:41+0300

2024-09-16T15:41+0300

2024-09-16T15:41+0300

осторожно, спойлер!

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"Осторожно, спойлер!": карьера Мэла Гибсона и роман Антунеша "Слоновья память" Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": карьера Мэла Гибсона и роман Антунеша "Слоновья память"

Длинную и разнообразную карьеру актера и режиссера Мэла Гибсона обсудили в очередной передаче "Осторожно, спойлер!". А также ведущая Ирина Турава поделилась своим мнением о романе "Слоновья память" Антониу Лобу Антунеша.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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