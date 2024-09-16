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"Осторожно, спойлер!": карьера Мэла Гибсона и роман Антунеша "Слоновья память"
"Осторожно, спойлер!": карьера Мэла Гибсона и роман Антунеша "Слоновья память"
Sputnik Абхазия
Длинную и разнообразную карьеру актера и режиссера Мэла Гибсона обсудили в очередной передаче "Осторожно, спойлер!". А также ведущая Ирина Турава поделилась... 16.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-16T15:41+0300
2024-09-16T15:41+0300
2024-09-16T15:41+0300
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"Осторожно, спойлер!": карьера Мэла Гибсона и роман Антунеша "Слоновья память"
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": карьера Мэла Гибсона и роман Антунеша "Слоновья память"
Длинную и разнообразную карьеру актера и режиссера Мэла Гибсона обсудили в очередной передаче "Осторожно, спойлер!". А также ведущая Ирина Турава поделилась своим мнением о романе "Слоновья память" Антониу Лобу Антунеша.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, абхазия, осторожно, спойлер , кино, книги, аудио
подкасты, абхазия, осторожно, спойлер , кино, книги, аудио
Длинную и разнообразную карьеру актера и режиссера Мэла Гибсона обсудили в очередной передаче "Осторожно, спойлер!". А также ведущая Ирина Турава поделилась своим мнением о романе "Слоновья память" Антониу Лобу Антунеша.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.