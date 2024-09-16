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Тело россиянина Игоря Халтурина обнаружили в селе Кындыг
Тело россиянина Игоря Халтурина обнаружили в селе Кындыг
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Тело уроженца города Реутов Московской области Игоря Халтурина обнаружили в прибрежной зоне у села Кындыг Очамчырского района. 16.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-16T18:50+0300
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СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Тело уроженца города Реутов Московской области Игоря Халтурина обнаружили в прибрежной зоне у села Кындыг Очамчырского района. Ведутся следственные действия.
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мчс абхазии, абхазия, очамчырский район, происшествия
мчс абхазии, абхазия, очамчырский район, происшествия
Тело россиянина Игоря Халтурина обнаружили в селе Кындыг
18:50 16.09.2024 (обновлено: 21:13 16.09.2024)
СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Тело уроженца города Реутов Московской области Игоря Халтурина обнаружили в прибрежной зоне у села Кындыг Очамчырского района.
Как пишет
пресс-служба МЧС Абхазии, его нашли в труднодоступном месте в лесу и передали районным органам внутренних дел.
Ведутся следственные действия.