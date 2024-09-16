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Ветеран-доброволец Валиев: нам не было разницы в Цхинвале или в Абхазии погибать

Ветеран-доброволец Валиев: нам не было разницы в Цхинвале или в Абхазии погибать

Sputnik Абхазия

В ходе Отечественной войны народа Абхазии 16 сентября 1993 года началась операция по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии. Абхазские войска разгромили... 16.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-16T17:08+0300

2024-09-16T17:08+0300

2024-09-16T17:09+0300

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Ветеран-доброволец Валиев: нам не было разницы в Цхинвале или в Абхазии погибать Sputnik Абхазия Ветеран-доброволец Валиев: нам не было разницы в Цхинвале или в Абхазии погибать

В ходе Отечественной войны народа Абхазии 16 сентября 1993 года началась операция по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии. Абхазские войска разгромили противника и 30 сентября вышли к государственной границе по реке Ингур.С первых дней войны на помощь Абхазии пришли добровольцы, среди них был Игорь Валиев из Южной Осетии. Впервые за 31 год после войны он приехал в Абхазию, чтобы встретиться с боевыми друзьями. В эфире радио Sputnik он рассказал о том, почему приехал в республику в самое сложнейшее время и встал рядом с ее защитниками.Осетины и абхазы не были сторонниками войны, насилия и крови, но, когда враг приходит домой, будь ты даже верующим, тебе придется взять в руки оружие, считает Валиев."Меня никто не принуждал. Могу сказать и за всех, кто приезжал из Конфедерации горских народов Кавказа, осетинского батальона. Ни одному не дали команду "езжайте!". Я спрашивал парней: "Что вы здесь делаете?" Отвечали: "А какая разница в Цхинвале погибать или в Абхазии?" Я тоже так же… задавят здесь и туда придут убивать. А на два фронта не смогут так быстро раздавить. Это реальная тактика, так и есть", – сказал Валиев.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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