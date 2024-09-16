https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/vpervye-v-abkhazii-vystupleniya-baltiyskogo-doma-v-rusdrame--1052283274.html

Впервые в Абхазии: выступления "Балтийского дома" в РУСДРАМе

Впервые в Абхазии: выступления "Балтийского дома" в РУСДРАМе

Sputnik Абхазия

Приезд российского театра в Сухум организован по программе Росконцерта и Министерства культуры России "Большие гастроли". 16.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-16T13:20+0300

2024-09-16T13:20+0300

2024-09-16T13:20+0300

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Санкт-Петербургский театр–фестиваль "Балтийский дом" впервые приехал в Сухум с гастролями. В насыщенной программы было четыре выступления перед абхазской публикой.В течение трех дней артисты показали четыре спектакля - трагикомедию "Попрыгунья" по произведению Антона Чехова, мелодраму "Таня" Алексея Арбузова, "Приключения Мамы Му и ее друзей" по сказке Джуджи Висландер, комедию "О чем говорят мужчины и женщины" по пьесе Ясмины Реза.Приезд российского театра в Сухум организован по программе Росконцерта и Министерства культуры России "Большие гастроли".

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