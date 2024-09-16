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Впервые в Абхазии: выступления "Балтийского дома" в РУСДРАМе
Впервые в Абхазии: выступления "Балтийского дома" в РУСДРАМе
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Приезд российского театра в Сухум организован по программе Росконцерта и Министерства культуры России "Большие гастроли". 16.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-16T13:20+0300
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Санкт-Петербургский театр–фестиваль "Балтийский дом" впервые приехал в Сухум с гастролями. В насыщенной программы было четыре выступления перед абхазской публикой.В течение трех дней артисты показали четыре спектакля - трагикомедию "Попрыгунья" по произведению Антона Чехова, мелодраму "Таня" Алексея Арбузова, "Приключения Мамы Му и ее друзей" по сказке Джуджи Висландер, комедию "О чем говорят мужчины и женщины" по пьесе Ясмины Реза.Приезд российского театра в Сухум организован по программе Росконцерта и Министерства культуры России "Большие гастроли".
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фото , мультимедиа, абхазия, театр, фото, россия, культура
фото , мультимедиа, абхазия, театр, фото, россия, культура
Впервые в Абхазии: выступления "Балтийского дома" в РУСДРАМе
Приезд российского театра в Сухум организован по программе Росконцерта и Министерства культуры России "Большие гастроли".
Санкт-Петербургский театр–фестиваль "Балтийский дом" впервые приехал в Сухум с гастролями. В насыщенной программы было четыре выступления перед абхазской публикой.
В течение трех дней артисты показали четыре спектакля - трагикомедию "Попрыгунья" по произведению Антона Чехова, мелодраму "Таня" Алексея Арбузова, "Приключения Мамы Му и ее друзей" по сказке Джуджи Висландер, комедию "О чем говорят мужчины и женщины" по пьесе Ясмины Реза.
Приезд российского театра в Сухум организован по программе Росконцерта и Министерства культуры России "Большие гастроли".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Санкт-Петербургский театр-фестиваль "Балтийский дом" впервые приехал с гастролями в Абхазию.
Санкт-Петербургский театр-фестиваль "Балтийский дом" впервые приехал с гастролями в Абхазию.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В течение трех дней артисты из России показали четыре спектакля на сцене РУСДРАМа.
В течение трех дней артисты из России показали четыре спектакля на сцене РУСДРАМа.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первой постановкой стала "Попрыгунья" по произведению Антона Чехова.
Первой постановкой стала "Попрыгунья" по произведению Антона Чехова.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Посмотреть спектакль режиссера Александры Мамкаевой пришло большое количество жителей и гостей республики.
Посмотреть спектакль режиссера Александры Мамкаевой пришло большое количество жителей и гостей республики.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Главную роль в этом спектакле сыграла Анна Щетинина.
Главную роль в этом спектакле сыграла Анна Щетинина.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гастроли "Балтийского дома" продолжились спектаклем "Таня" по пьесе Алексея Арбузова.
Гастроли "Балтийского дома" продолжились спектаклем "Таня" по пьесе Алексея Арбузова.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Этот спектакль номинирован на театральную премию "Золотой софит".
Этот спектакль номинирован на театральную премию "Золотой софит".
© Sputnik / Томас Тхайцук
В постановке рассказывается о драматичной судьбе женщины, которая расходится с мужем, затем у нее умирает ребенок. При этом она находит в себе силы жить дальше.
В постановке рассказывается о драматичной судьбе женщины, которая расходится с мужем, затем у нее умирает ребенок. При этом она находит в себе силы жить дальше.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В завершение гастролей, "Балтийский дом" показал спектакль "О чем говорят мужчины и женщины".
В завершение гастролей, "Балтийский дом" показал спектакль "О чем говорят мужчины и женщины".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Постановка о поиске семейного согласия и взаимопонимания.
Постановка о поиске семейного согласия и взаимопонимания.
© Sputnik / Томас Тхайцук
РУСДРАМ неоднократно показывал свои спектакли в Санкт-Петербурге, на сцене театра "Балтийский дом".
РУСДРАМ неоднократно показывал свои спектакли в Санкт-Петербурге, на сцене театра "Балтийский дом".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Приезд российского театра в Сухум организован по программе Росконцерта и Министерства культуры России "Большие гастроли".
Приезд российского театра в Сухум организован по программе Росконцерта и Министерства культуры России "Большие гастроли".