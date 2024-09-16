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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/vpervye-v-abkhazii-vystupleniya-baltiyskogo-doma-v-rusdrame--1052283274.html
Впервые в Абхазии: выступления "Балтийского дома" в РУСДРАМе
Впервые в Абхазии: выступления "Балтийского дома" в РУСДРАМе
Sputnik Абхазия
Приезд российского театра в Сухум организован по программе Росконцерта и Министерства культуры России "Большие гастроли". 16.09.2024, Sputnik Абхазия
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Санкт-Петербургский театр–фестиваль "Балтийский дом" впервые приехал в Сухум с гастролями. В насыщенной программы было четыре выступления перед абхазской публикой.В течение трех дней артисты показали четыре спектакля - трагикомедию "Попрыгунья" по произведению Антона Чехова, мелодраму "Таня" Алексея Арбузова, "Приключения Мамы Му и ее друзей" по сказке Джуджи Висландер, комедию "О чем говорят мужчины и женщины" по пьесе Ясмины Реза.Приезд российского театра в Сухум организован по программе Росконцерта и Министерства культуры России "Большие гастроли".
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фото , мультимедиа, абхазия, театр, фото, россия, культура
фото , мультимедиа, абхазия, театр, фото, россия, культура

Впервые в Абхазии: выступления "Балтийского дома" в РУСДРАМе

13:20 16.09.2024
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Приезд российского театра в Сухум организован по программе Росконцерта и Министерства культуры России "Большие гастроли".
Санкт-Петербургский театр–фестиваль "Балтийский дом" впервые приехал в Сухум с гастролями. В насыщенной программы было четыре выступления перед абхазской публикой.
В течение трех дней артисты показали четыре спектакля - трагикомедию "Попрыгунья" по произведению Антона Чехова, мелодраму "Таня" Алексея Арбузова, "Приключения Мамы Му и ее друзей" по сказке Джуджи Висландер, комедию "О чем говорят мужчины и женщины" по пьесе Ясмины Реза.
Приезд российского театра в Сухум организован по программе Росконцерта и Министерства культуры России "Большие гастроли".
© Sputnik / Томас Тхайцук

Санкт-Петербургский театр-фестиваль "Балтийский дом" впервые приехал с гастролями в Абхазию.

Санкт-Петербургский театр-фестиваль &quot;Балтийский дом&quot; впервые приехал с гастролями в Абхазию. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Санкт-Петербургский театр-фестиваль "Балтийский дом" впервые приехал с гастролями в Абхазию.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В течение трех дней артисты из России показали четыре спектакля на сцене РУСДРАМа.

В течение трех дней артисты из России показали четыре спектакля на сцене РУСДРАМа. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В течение трех дней артисты из России показали четыре спектакля на сцене РУСДРАМа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первой постановкой стала "Попрыгунья" по произведению Антона Чехова.

Первой постановкой стала &quot;Попрыгунья&quot; по произведению Антона Чехова. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первой постановкой стала "Попрыгунья" по произведению Антона Чехова.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Посмотреть спектакль режиссера Александры Мамкаевой пришло большое количество жителей и гостей республики.

Посмотреть спектакль режиссера Александры Мамкаевой пришло большое количество жителей и гостей республики. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Посмотреть спектакль режиссера Александры Мамкаевой пришло большое количество жителей и гостей республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главную роль в этом спектакле сыграла Анна Щетинина.

Главную роль в этом спектакле сыграла Анна Щетинина. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главную роль в этом спектакле сыграла Анна Щетинина.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гастроли "Балтийского дома" продолжились спектаклем "Таня" по пьесе Алексея Арбузова.

Гастроли &quot;Балтийского дома&quot; продолжились спектаклем &quot;Таня&quot; по пьесе Алексея Арбузова. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гастроли "Балтийского дома" продолжились спектаклем "Таня" по пьесе Алексея Арбузова.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот спектакль номинирован на театральную премию "Золотой софит".

Этот спектакль номинирован на театральную премию &quot;Золотой софит&quot;. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот спектакль номинирован на театральную премию "Золотой софит".

© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке рассказывается о драматичной судьбе женщины, которая расходится с мужем, затем у нее умирает ребенок. При этом она находит в себе силы жить дальше.

В постановке рассказывается о драматичной судьбе женщины, которая расходится с мужем, затем у нее умирает ребенок. При этом она находит в себе силы жить дальше. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке рассказывается о драматичной судьбе женщины, которая расходится с мужем, затем у нее умирает ребенок. При этом она находит в себе силы жить дальше.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В завершение гастролей, "Балтийский дом" показал спектакль "О чем говорят мужчины и женщины".

В завершение гастролей, &quot;Балтийский дом&quot; показал спектакль &quot;О чем говорят мужчины и женщины&quot;. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В завершение гастролей, "Балтийский дом" показал спектакль "О чем говорят мужчины и женщины".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Постановка о поиске семейного согласия и взаимопонимания.

Постановка о поиске семейного согласия и взаимопонимания. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Постановка о поиске семейного согласия и взаимопонимания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

РУСДРАМ неоднократно показывал свои спектакли в Санкт-Петербурге, на сцене театра "Балтийский дом".

РУСДРАМ неоднократно показывал свои спектакли в Санкт-Петербурге, на сцене театра &quot;Балтийский дом&quot;. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

РУСДРАМ неоднократно показывал свои спектакли в Санкт-Петербурге, на сцене театра "Балтийский дом".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Приезд российского театра в Сухум организован по программе Росконцерта и Министерства культуры России "Большие гастроли".

Приезд российского театра в Сухум организован по программе Росконцерта и Министерства культуры России &quot;Большие гастроли&quot;. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Приезд российского театра в Сухум организован по программе Росконцерта и Министерства культуры России "Большие гастроли".

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