https://sputnik-abkhazia.ru/20240917/takie-obstoyatelstva-dzhenia-ob-itogakh-x-festivalya-organnye-vechera-v-pitsunde--1052286402.html
Такие обстоятельства: Джениа об итогах X фестиваля "Органные вечера в Пицунде"
Такие обстоятельства: Джениа об итогах X фестиваля "Органные вечера в Пицунде"
Sputnik Абхазия
Художественный руководитель госфилармонии Эсма Джениа в эфире радио Sputnik подвела итоги X фестиваля "Органные вечера в Пицунде", рассказала, как использовать... 17.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-17T17:57+0300
2024-09-17T17:57+0300
2024-09-17T17:58+0300
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Такие обстоятельства: Джениа итоги X фестиваля "Органные вечера в Пицунде"
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Джениа итоги X фестиваля "Органные вечера в Пицунде"
В Абхазии завершился X международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде". В этом году в нем участвовали исполнители из Абхазии, России, Австрии, Беларуси и Японии. В их числе Лука Гаделия, Кристина Эшба, Людмила Голуб, Владимир Хомяков, Хироко Иноуэ, Владимир Невдах.Джениа рассказала о роли Леонида Ройзмана, советского органиста, в установке органа в Пицунде и о его учениках, которые сейчас составляют костяк органного музыкального сообщества. Она также объяснила, какое впечатление оказывает на них пицундский орган, и в чем его уникальность.О том, как гости Пицунды ждут "органные вечера", как подстраивают свой отдых под даты фестиваля, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, пицунда, пицундский орган, аудио
подкасты, такие обстоятельства, пицунда, пицундский орган, аудио
Такие обстоятельства: Джениа об итогах X фестиваля "Органные вечера в Пицунде"
17:57 17.09.2024 (обновлено: 17:58 17.09.2024)
Художественный руководитель госфилармонии Эсма Джениа в эфире радио Sputnik подвела итоги X фестиваля "Органные вечера в Пицунде", рассказала, как использовать культурный аспект для развития туризма.
В Абхазии завершился X международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде". В этом году в нем участвовали исполнители из Абхазии, России, Австрии, Беларуси и Японии. В их числе Лука Гаделия, Кристина Эшба, Людмила Голуб, Владимир Хомяков, Хироко Иноуэ, Владимир Невдах.
Джениа рассказала о роли Леонида Ройзмана, советского органиста, в установке органа в Пицунде и о его учениках, которые сейчас составляют костяк органного музыкального сообщества. Она также объяснила, какое впечатление оказывает на них пицундский орган, и в чем его уникальность.
О том, как гости Пицунды ждут "органные вечера", как подстраивают свой отдых под даты фестиваля, слушайте в аудиофайле
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