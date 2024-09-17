https://sputnik-abkhazia.ru/20240917/tvanba-ob-osvobozhdenii-sukhuma-v-sentyabre-1993-goda--1052296026.html
Тванба об освобождении Сухума в сентябре 1993 года
Тванба об освобождении Сухума в сентябре 1993 года
Sputnik Абхазия
Директор Эшерского музея Боевой Славы Марина Тванба в интервью радио Sputnik рассказала о работе по сохранению исторической памяти об Отечественной войне... 17.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-17T12:35+0300
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Тванба об освобождении Сухума в сентябре 1993 года
Sputnik Абхазия
Тванба об освобождении Сухума в сентябре 1993 года
31 год назад в Сухуме проходила военная операция по освобождению города от войск Госсовета Грузии. Это день незабываемый, отметила Марина Тванба. "Наши бойцы героически сражались, не жалея себя. Были немалые жертвы, но они шли вперед. И наконец 27 сентября – долгожданный день... Обязательно нужно сохранить память о погибших, должны быть музеи. Мы, работник музея, ежедневно должны искать пути, как получить больше информации о поступках наших героев. За 20 лет в музее проведено немало мероприятий. Мы все даты отмечаем, проводим встречи с родителями погибших, с бойцами. Они нам помогают, рассказывают о героических поступках своих друзей, которые погибли на поле боя", – рассказала Тванба. В ходе Отечественной войны народа Абхазии 16 сентября 1993 года началась операция по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии. Абхазские войска разгромили противника и 30 сентября вышли к государственной границе по реке Ингур.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, овна, сухум, аудио
Тванба об освобождении Сухума в сентябре 1993 года
12:35 17.09.2024 (обновлено: 12:52 17.09.2024)
Директор Эшерского музея Боевой Славы Марина Тванба в интервью радио Sputnik рассказала о работе по сохранению исторической памяти об Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
31 год назад в Сухуме проходила военная операция по освобождению города от войск Госсовета Грузии.
Это день незабываемый, отметила Марина Тванба.
"Наши бойцы героически сражались, не жалея себя. Были немалые жертвы, но они шли вперед. И наконец 27 сентября – долгожданный день... Обязательно нужно сохранить память о погибших, должны быть музеи. Мы, работник музея, ежедневно должны искать пути, как получить больше информации о поступках наших героев. За 20 лет в музее проведено немало мероприятий. Мы все даты отмечаем, проводим встречи с родителями погибших, с бойцами. Они нам помогают, рассказывают о героических поступках своих друзей, которые погибли на поле боя", – рассказала Тванба.
В ходе Отечественной войны народа Абхазии 16 сентября 1993 года началась операция по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии. Абхазские войска разгромили противника и 30 сентября вышли к государственной границе по реке Ингур.