https://sputnik-abkhazia.ru/20240917/vs-rf-porazili-obekty-energetiki-pitayuschie-voennye-predpriyatiya-ukrainy-1052296060.html

ВС РФ поразили объекты энергетики, питающие военные предприятия Украины

ВС РФ поразили объекты энергетики, питающие военные предприятия Украины

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили до 1960 человек, следует из сводки Минобороны. 17.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-17T12:24+0300

2024-09-17T12:24+0300

2024-09-17T12:49+0300

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СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленных предприятий Украины, сообщает Министерство обороны России.Средствами ПВО за сутки сбиты реактивный снаряд HIMARS и 36 украинских беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31658 беспилотников, 579 ЗРК, 18157 танков и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины РСЗО, 14708 орудий полевой артиллерии и минометов, 26148 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/sluzhba-vneshney-razvedki-kiev-gotovit-instsenirovku-udara-rossii-po-detskomu-uchrezhdeniyu-1052284947.html

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