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ВС РФ поразили объекты энергетики, питающие военные предприятия Украины
ВС РФ поразили объекты энергетики, питающие военные предприятия Украины
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 1960 человек, следует из сводки Минобороны. 17.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-17T12:24+0300
2024-09-17T12:24+0300
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СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленных предприятий Украины, сообщает Министерство обороны России.Средствами ПВО за сутки сбиты реактивный снаряд HIMARS и 36 украинских беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31658 беспилотников, 579 ЗРК, 18157 танков и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины РСЗО, 14708 орудий полевой артиллерии и минометов, 26148 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
ВС РФ поразили объекты энергетики, питающие военные предприятия Украины
12:24 17.09.2024 (обновлено: 12:49 17.09.2024)
Потери украинских войск за сутки составили до 1960 человек, следует из сводки Минобороны.
СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленных предприятий Украины, сообщает Министерство обороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий ВПК Украины, места хранения вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, скопления живой силы и военной техники противника в 145 районах", – говорится в публикации.
Средствами ПВО за сутки сбиты реактивный снаряд HIMARS и 36 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала СВО уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31658 беспилотников, 579 ЗРК, 18157 танков и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины РСЗО, 14708 орудий полевой артиллерии и минометов, 26148 единиц специальной военной автомобильной техники.