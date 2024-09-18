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Джинджолия рассказала, как будут работать Абхазия и Южная Осетия в защите прав детей
Джинджолия рассказала, как будут работать Абхазия и Южная Осетия в защите прав детей
Sputnik Абхазия
Детские омбудсмены Абхазии и Южной Осетии подписали Меморандум о взаимодействии в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Уполномоченный... 18.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-18T14:14+0300
2024-09-18T15:27+0300
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Джинджолия рассказала, как будут работать Абхазия и Южная Осетия в защите прав детей
Sputnik Абхазия
Джинджолия рассказала, как будут работать Абхазия и Южная Осетия в защите прав детей
Детские омбудсмены Абхазии и Южной Осетии подписали Меморандум о взаимодействии в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия в эфире радио Sputnik оценила подписанный документ и рассказала, о том, как будут сотрудничать две структуры.15 сентября Мактина Джинджолия и Аэлита Джиоева подписали документ в Цхинвале.Детские омбудсмены Абхазии и Южной Осетии будут делиться практическим опытом работы и решать частные вопросы нарушения прав ребенка в рамках Меморандума о взаимодействии.Это, безусловно, приведет к укреплению взаимоотношений, в том числе в сфере детства, сказала Джинджолия в интервью радио."Буквально на днях поступил сигнал по поводу нарушения прав ребенка, гражданина республики Осетия, который проживает в Абхазии. Сейчас будем решать вопрос совместно. На этой неделе с нашей стороны будет прописан план взаимодействия и будем направлять коллегам на согласование. Подпишем дорожную карту и будем следовать ей", – сказала Джинджолия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, права ребенка, аппарат уполномоченного по правам человека рф, аудио
подкасты, права ребенка, аппарат уполномоченного по правам человека рф, аудио

Джинджолия рассказала, как будут работать Абхазия и Южная Осетия в защите прав детей

14:14 18.09.2024 (обновлено: 15:27 18.09.2024)
Радио
Джинджолия рассказала, как будут работать Абхазия и Южная Осетия в защите прав детей
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Детские омбудсмены Абхазии и Южной Осетии подписали Меморандум о взаимодействии в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия в эфире радио Sputnik оценила подписанный документ и рассказала, о том, как будут сотрудничать две структуры.
15 сентября Мактина Джинджолия и Аэлита Джиоева подписали документ в Цхинвале.
Детские омбудсмены Абхазии и Южной Осетии будут делиться практическим опытом работы и решать частные вопросы нарушения прав ребенка в рамках Меморандума о взаимодействии.
Это, безусловно, приведет к укреплению взаимоотношений, в том числе в сфере детства, сказала Джинджолия в интервью радио.
"Буквально на днях поступил сигнал по поводу нарушения прав ребенка, гражданина республики Осетия, который проживает в Абхазии. Сейчас будем решать вопрос совместно. На этой неделе с нашей стороны будет прописан план взаимодействия и будем направлять коллегам на согласование. Подпишем дорожную карту и будем следовать ей", – сказала Джинджолия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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