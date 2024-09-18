Такие обстоятельства: Шатипа о роли частного сектора в туризме Абхазии

"Государственный сектор формирует наш ВВП всего на 13 процентов, а все остальное – это домашнее хозяйство и частный сектор. Если взять отраслевой разрез: промышленность, торговлю, строительство, сельское хозяйство, то более 90 процентов объема приходится на частный сектор. Соответственно, до 80 процентов собственных доходов нашего бюджета формируется за счет деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Такой важный вклад вносит частный сегмент экономики", – рассказала Шатипа.