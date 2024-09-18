https://sputnik-abkhazia.ru/20240918/takie-obstoyatelstva-shatipa-o-roli-chastnogo-sektora-v-turizme-abkhazii--1052295609.html
Такие обстоятельства: Шатипа о роли частного сектора в туризме Абхазии
Такие обстоятельства: Шатипа о роли частного сектора в туризме Абхазии
Sputnik Абхазия
Доцент АГУ, заведующая отделом национальной экономики ЦСЭИ Хатуна Шатипа в эфире радио Sputnik рассказала о роли малого и среднего бизнеса в экономике туризма. 18.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-18T16:02+0300
2024-09-18T16:02+0300
2024-09-18T16:02+0300
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Такие обстоятельства: Шатипа о роли частного сектора в туризме Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Шатипа о роли частного сектора в туризме Абхазии
Шатипа отметила роль частного сектора в развитии национальной экономики Абхазии. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, экономика, туризм, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, экономика, туризм, аудио
Такие обстоятельства: Шатипа о роли частного сектора в туризме Абхазии
Доцент АГУ, заведующая отделом национальной экономики ЦСЭИ Хатуна Шатипа в эфире радио Sputnik рассказала о роли малого и среднего бизнеса в экономике туризма.
Шатипа отметила роль частного сектора в развитии национальной экономики Абхазии.
"Государственный сектор формирует наш ВВП всего на 13 процентов, а все остальное – это домашнее хозяйство и частный сектор. Если взять отраслевой разрез: промышленность, торговлю, строительство, сельское хозяйство, то более 90 процентов объема приходится на частный сектор. Соответственно, до 80 процентов собственных доходов нашего бюджета формируется за счет деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Такой важный вклад вносит частный сегмент экономики", – рассказала Шатипа.