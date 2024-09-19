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Абхазии нужно сплотиться в борьбе с прозападными НКО, заявил Алаудинов

Абхазии нужно сплотиться в борьбе с прозападными НКО, заявил Алаудинов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Абхазии нужно сплотиться вокруг своего лидера в борьбе с прозападными НКО, которые пустили корни в республике, заявил командир... 19.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-19T14:09+0300

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СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Абхазии нужно сплотиться вокруг своего лидера в борьбе с прозападными НКО, которые пустили корни в республике, заявил командир спецназа "Ахмат", Герой России Апти Алаудинов. Он подчеркнул, что Америке не нужно, чтобы абхазский народ был счастлив и жил хорошо, ей нужно, чтобы он был максимально вредоносен для себя и своих соседей. Алаудинов не удивлен, что абхазские НКО не поддержали Россию во время СВО. По его словам, они не способны на это, потому что получают финансирование от враждебных сил. Гораздо важнее, что Россию поддерживает абхазский народ. "Самое главное – нас поддержало само население, которое еще не подвержено влиянию НКО. И много абхазских ребят, достойных героев, которые пришли к нам, встали с нами в один строй и сказали, что будут воевать вместе с нами против сатанистов. Я считаю, это намного важнее. Когда кто-то куплен и пытается что-то продавить – это не так сильно. Но когда масса населения, которое не заинтересовано в мирских благах, идет с осознанием к правде – вот что важнее и сильнее", – сказал он. Алаудинов добавил, что в спецназе "Ахмат" есть абхазы, героические ребята, которые вместе со своими товарищами сражаются за Россию и светлое будущее. Командир "Ахмата" уверен, что Абхазии необходимо сплотиться вокруг одного лидера и сделать все, чтобы этот лидер привел республику к ближайшему союзничеству с Россией. По словам Алаудинова, деструктивные силы пытаются расшатать ситуацию в Абхазии через деятельность НПО. Он напомнил, что все государства, которые соприкасались с Америкой и ее политикой, обязательно бросались в пучину хаоса долгих протяжных конфликтов и кровопролития, только чтобы защищать американские интересы. "Абхазов, вкачивая деньги через НКО, пытаются вывести на тропу войны всего лишь для того, чтобы расшатать границу с Россией. В долгосрочной перспективе сами абхазы, если начнут проливать кровь друг друга, вы понимаете, насколько это тяжелая вещь для самого народа. Самое страшное, что через такую гражданскую войну может быть поставлено под вопрос само существование абхазского народа", – сказал Алаудинов. Он выразил надежду, что абхазский народ проявит мудрость и не будет поддаваться пропаганде прозападных НПО.

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