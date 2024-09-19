https://sputnik-abkhazia.ru/20240919/bezopasnost-i-stabilnoe-razvitie-abkhazii-tssei-provel-kruglyy-stol-v-sukhume-1052318118.html

Безопасность и стабильное развитие Абхазии: ЦСЭИ провел круглый стол в Сухуме

Безопасность и стабильное развитие Абхазии: ЦСЭИ провел круглый стол в Сухуме

Sputnik Абхазия

Круглый стол "Абхазия в поисках перспективы безопасного и стабильного развития", организованный Центром социально-экономических исследований, прошел в... 19.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-19T19:10+0300

2024-09-19T19:10+0300

2024-09-19T19:41+0300

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Круглый стол "Абхазия в поисках перспективы безопасного и стабильного развития", организованный Центром социально-экономических исследований, прошел в Инфоцентре президента Абхазии.В мероприятии приняли участие глава МИД Сергей Шамба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, секретарь Совбеза Рауль Лолуа, представители Общественной палаты, президент Академии наук Зураб Джапуа, ученые и общественные деятели.Бадрак Авидзба, SputnikДефицит монолитностиДиректор ЦСЭИ Олег Дамениа отметил, что Абхазия силой отстояла свою национальную идентичность, восстановила государственность, которая была признана в 2008 году.Но политико-правовое самоопределение - это только начало пути к самосохранению, которое должно иметь продолжение. "Самоопределившись де-юре, нам предстоит определиться и де-факто". Речь идет о социокультурном самоопределении абхазского общества, уточнил Дамениа.По его мнению, уязвимым местом в жизни абхазского общества стал "дефицит монолитности". Только через социальную монолитность общество поддерживало свое существование, выдерживало все исторические испытания, которые выпадали на его долю, заметил он.Дамениа подчеркнул, что абхазское общество раздирают разные интересы и мнения. Согласившись с тем, что у людей могут и должны быть разные точки зрения, Дамениа сказал, что должно быть то, что объединяет всех в единое целое. Он считает, что различия во взглядах и интересах людей должны быть не фактором разрушения, как это наблюдается сегодня, а подспорьем в укреплении жизнеспособности общества.Грузия - основная угрозаС докладом выступил глава МИД Абхазии Сергей Шамба, который отметил, что Грузия продолжает оставаться основной угрозой для Абхазии."Политический кризис, который переживает Грузия и ее экономические проблемы не должны нас успокаивать. Нынешнее руководство Грузии неоднократно заявляло об отказе применить силу против Абхазии и Южной Осетии. Вместе с тем, мы видим, что оппозиционные силы в Грузии представляют угрозу в случае прихода к власти", - заявил Шамба и добавил, что военный бюджет Абхазии с 2020 года значительно увеличился, безопасность республики также гарантирована стратегическим союзом с Россией.Он подчеркнул, что республика в своей внешнеполитической деятельности должна проводить взвешенную дипломатическую активность, направленную на предотвращение военной угрозы и расширение количества стран, признающих ее независимость.Шамба добавил, что никакие тактические маневры не должны иметь место во взаимоотношениях между Абхазией и Россией."Абхазия демонстрирует репутацию надежного союзника. В период, когда современное человечество переживает глобальное потрясение, способное изменить картину мира, наше общество не может позволить себе тратить энергию на внутриполитическую борьбу. Мы снова, как это было накануне начала войны 1992 года, должны демонстрировать свою сплоченность и способность противостоять внешним угрозам", - подчеркнул Сергей Шамба.По его словам, сегодня, когда интересы мировых сверхдержав вновь столкнулись, в том числе и в нашем регионе, необходимо вести взвешенную прагматичную национальную политику.Посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин в своем выступлении отметил, что большинство жителей Абхазии разделяют мнение о том, что отношения союзничества и стратегического партнерства, которые установились между Абхазией и Россией, - правильный курс.Дипломат отметил, что демократическая модель, существующая в Абхазии, доказала свою состоятельность - в республике демократическим образом избирают депутатов Парламента и главу государства. Приверженность республики к демократическим принципам признают даже ее враги и недруги.В рамках своего выступления член Общественной палаты Сократ Джинджолия в частности обратил внимание на деятельность неправительственных организаций в Абхазии. По его мнению, их работа должна быть упорядочена."Я не призываю их закрыть на замок и прочее, запретить им работать в Абхазии. Но какой-то порядок в смысле нашей безопасности должен быть. Нужно знать знать во всем меру, нужно знать где они приносят пользу, а где нет", - подчеркнул он.В пример он привел Грузию, где большое влияние имеют Соединенные Штаты Америки. Но, несмотря на это, парламент страны принял закон об иноагентах.Залог стабильного развитияСоюзнические отношения с Россией — залог стабильного развития Абхазии, отметил секретарь Совбеза Рауль Лолуа на круглом столе в Инфоцентре президента. Секретарь Совбеза напомнил, что республика прожила тяжелые послевоенные годы, в том числе сложности в Кодорском ущелье, которое было захвачено грузинскими войсками и удерживалось на протяжении долгих лет. Благодаря поддержке России и ее вооруженых сил, добавил Лолуа, Абхазия вышла на свои государственные границы. Необходимо, чтобы отношения России и Абхазии были крепче, а вооруженные силы республики продолжали модернизироваться с помощью России, уверен он. По словам Лолуа, перспектива стабильного развития Абхазии кроется в том, чтобы своими силами достигать развития в различных областях.

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