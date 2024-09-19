https://sputnik-abkhazia.ru/20240919/khalvash-rasskazal-o-situatsii-s-sokrascheniem-rossiyskoy-finpomoschi-i-energootrasli-v-abkhazii---1052311743.html

Халваш рассказал о ситуации с сокращением российской финпомощи и энергоотрасли в Абхазии

Халваш рассказал о ситуации с сокращением российской финпомощи и энергоотрасли в Абхазии

Sputnik Абхазия

Вопросы социально-экономического развития государства обсудили на расширенном заседании двух парламентских комитетов. Депутаты в том числе интересовались... 19.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-19T14:34+0300

2024-09-19T14:34+0300

2024-09-19T14:34+0300

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Халваш рассказал о ситуации с сокращением российской финпомощи и энергоотрасли в Абхазии Sputnik Абхазия Халваш рассказал о ситуации с сокращением российской финпомощи и энергоотрасли в Абхазии

Вопросы социально-экономического развития государства обсудили на расширенном заседании двух парламентских комитетов. Депутаты в том числе интересовались формированием государственного бюджета на предстоящий год. Какие еще вопросы обсудили участники заседания и с какими итогами оно завершилось, в эфире радио Sputnik рассказал депутат Парламента Абхазии, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.Расширенное заседание двух парламентских комитетов — по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками и комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, прошло в Сухуме 17 сентября. В нем также приняли участие министр финансов, министр экономики, министр энергетики и транспорта Абхазии.По словам Халваш, депутаты интересовались ситуацией в связи с сокращением российской финпомощи, может ли государство выполнять обязательства по выплатам зарплат бюджетникам."Приостановка финансирования очень существенно скажется на бюджете, но пока нет необходимости в соответствующих корректировках расходной части, все идет планово. Все, что выплачивалось, гражданам будем выплачивать в таком же объеме", – пояснил он.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, парламент абхазии, электроэнергетика, бюджет, бюджетники, аудио