https://sputnik-abkhazia.ru/20240919/khalvash-rasskazal-o-situatsii-s-sokrascheniem-rossiyskoy-finpomoschi-i-energootrasli-v-abkhazii---1052311743.html
Халваш рассказал о ситуации с сокращением российской финпомощи и энергоотрасли в Абхазии
Халваш рассказал о ситуации с сокращением российской финпомощи и энергоотрасли в Абхазии
Sputnik Абхазия
Вопросы социально-экономического развития государства обсудили на расширенном заседании двух парламентских комитетов. Депутаты в том числе интересовались... 19.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-19T14:34+0300
2024-09-19T14:34+0300
2024-09-19T14:34+0300
радио
подкасты
парламент абхазии
электроэнергетика
бюджет
бюджетники
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/13/1052311578_0:0:1466:826_1920x0_80_0_0_a7b00502674b542323350229501a75e3.jpg
Халваш рассказал о ситуации с сокращением российской финпомощи и энергоотрасли в Абхазии
Sputnik Абхазия
Халваш рассказал о ситуации с сокращением российской финпомощи и энергоотрасли в Абхазии
Вопросы социально-экономического развития государства обсудили на расширенном заседании двух парламентских комитетов. Депутаты в том числе интересовались формированием государственного бюджета на предстоящий год. Какие еще вопросы обсудили участники заседания и с какими итогами оно завершилось, в эфире радио Sputnik рассказал депутат Парламента Абхазии, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.Расширенное заседание двух парламентских комитетов — по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками и комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, прошло в Сухуме 17 сентября. В нем также приняли участие министр финансов, министр экономики, министр энергетики и транспорта Абхазии.По словам Халваш, депутаты интересовались ситуацией в связи с сокращением российской финпомощи, может ли государство выполнять обязательства по выплатам зарплат бюджетникам."Приостановка финансирования очень существенно скажется на бюджете, но пока нет необходимости в соответствующих корректировках расходной части, все идет планово. Все, что выплачивалось, гражданам будем выплачивать в таком же объеме", – пояснил он.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/13/1052311578_68:0:1464:1047_1920x0_80_0_0_be828e8b0242527bc416bf1ec61b534a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, парламент абхазии, электроэнергетика, бюджет, бюджетники, аудио
подкасты, парламент абхазии, электроэнергетика, бюджет, бюджетники, аудио
Вопросы социально-экономического развития государства обсудили на расширенном заседании двух парламентских комитетов. Депутаты в том числе интересовались формированием государственного бюджета на предстоящий год. Какие еще вопросы обсудили участники заседания и с какими итогами оно завершилось, в эфире радио Sputnik рассказал депутат Парламента Абхазии, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.
Расширенное заседание двух парламентских комитетов — по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками и комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, прошло в Сухуме 17 сентября. В нем также приняли участие министр финансов, министр экономики, министр энергетики и транспорта Абхазии.
По словам Халваш, депутаты интересовались ситуацией в связи с сокращением российской финпомощи, может ли государство выполнять обязательства по выплатам зарплат бюджетникам.
"Приостановка финансирования очень существенно скажется на бюджете, но пока нет необходимости в соответствующих корректировках расходной части, все идет планово. Все, что выплачивалось, гражданам будем выплачивать в таком же объеме", – пояснил он.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.