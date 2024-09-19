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Патриотический лагерь "Потомки героев" пройдет в Абхазии

Патриотический лагерь "Потомки героев" пройдет в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Патриотический лагерь "Потомки героев" пройдет в Абхазии с 22 сентября по 2 октября, рассказал на встрече с премьер-министром... 19.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Патриотический лагерь "Потомки героев" пройдет в Абхазии с 22 сентября по 2 октября, рассказал на встрече с премьер-министром Александром Анкваб глава Госкомспорта Таращ Хагба. Для детей будут проводить лекции, спортивные мероприятия, экскурсии.

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