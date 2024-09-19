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Патриотический лагерь "Потомки героев" пройдет в Абхазии
Патриотический лагерь "Потомки героев" пройдет в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Патриотический лагерь "Потомки героев" пройдет в Абхазии с 22 сентября по 2 октября, рассказал на встрече с премьер-министром... 19.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Патриотический лагерь "Потомки героев" пройдет в Абхазии с 22 сентября по 2 октября, рассказал на встрече с премьер-министром Александром Анкваб глава Госкомспорта Таращ Хагба. Для детей будут проводить лекции, спортивные мероприятия, экскурсии.
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Патриотический лагерь "Потомки героев" пройдет в Абхазии
18:20 19.09.2024 (обновлено: 18:59 19.09.2024) СУХУМ, 19 сен - Sputnik.
Патриотический лагерь "Потомки героев" пройдет
в Абхазии с 22 сентября по 2 октября, рассказал на встрече с премьер-министром Александром Анкваб глава Госкомспорта Таращ Хагба.
В лагере примут участие внуки ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, в том числе и внуки добровольцев, а также дети из Курской области России.
Для детей будут проводить лекции, спортивные мероприятия, экскурсии.