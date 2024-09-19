https://sputnik-abkhazia.ru/20240919/pevets-iz-abkhazii-levan-pkhaladze-popal-v-vokalnoe-shou-nu-ka-vse-vmeste--1052317659.html

Певец из Абхазии Леван Пхаладзе попал в вокальное шоу "Ну-ка, все вместе!"

Певец из Абхазии Леван Пхаладзе попал в вокальное шоу "Ну-ка, все вместе!"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Певец из Абхазии Леван Пхаладзе попал в вокальное шоу "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия-1". 19.09.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

музыка

россия

абхазия

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СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Певец из Абхазии Леван Пхаладзе попал в вокальное шоу "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия-1". Пхаладзе поддержали все десять членов жюри. После кастинга, по словам музыканта, было утверждение репертуара. Он отправил 60 песен, из которых выбрали одну. Выступление Пхаладзе в музыкальном проекте "Ну-ка, все вместе!" можно посмотреть 20 сентября в 21:30 на канале "Россия-1".

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