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Певец из Абхазии Леван Пхаладзе попал в вокальное шоу "Ну-ка, все вместе!"
Певец из Абхазии Леван Пхаладзе попал в вокальное шоу "Ну-ка, все вместе!"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Певец из Абхазии Леван Пхаладзе попал в вокальное шоу "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия-1". 19.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-19T13:00+0300
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СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Певец из Абхазии Леван Пхаладзе попал в вокальное шоу "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия-1". Пхаладзе поддержали все десять членов жюри. После кастинга, по словам музыканта, было утверждение репертуара. Он отправил 60 песен, из которых выбрали одну. Выступление Пхаладзе в музыкальном проекте "Ну-ка, все вместе!" можно посмотреть 20 сентября в 21:30 на канале "Россия-1".
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музыка, россия, абхазия
Певец из Абхазии Леван Пхаладзе попал в вокальное шоу "Ну-ка, все вместе!"
13:00 19.09.2024 (обновлено: 18:44 19.09.2024)
СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Певец из Абхазии Леван Пхаладзе попал в вокальное шоу "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия-1".
"Все пять лет кастинги проходили онлайн, а в этом году он проходил в пяти городах России — Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Москве. Конечно же, самый сложный кастинг был в Москве, так как для участия приехало две тысячи человек", — отметил студент кафедры эстрадно-джазового искусства Московского государственного института культуры.
Пхаладзе поддержали все десять членов жюри.
После кастинга, по словам музыканта, было утверждение репертуара. Он отправил 60 песен, из которых выбрали одну.
Выступление Пхаладзе в музыкальном проекте "Ну-ка, все вместе!" можно посмотреть 20 сентября в 21:30 на канале "Россия-1".