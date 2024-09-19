https://sputnik-abkhazia.ru/20240919/posrednik-zhiba-o-programmakh-fonda-obyazatelnogo-meditsinskogo-strakhovaniya--1052306837.html

Посредник: Жиба о программах Фонда обязательного медицинского страхования

Посредник: Жиба о программах Фонда обязательного медицинского страхования

Sputnik Абхазия

Глаа ФОМС Абхазии Валентина Жиба в программе "Посредник" на радио Sputnik. 19.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-19T10:26+0300

2024-09-19T10:26+0300

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абхазия

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Посредник: Жиба о программах Фонда обязательного медицинского страхования Sputnik Абхазия Посредник: Жиба о программах Фонда обязательного медицинского страхования

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Абхазии на 2024 год составил около 71 с половиной миллиона рублей. Как осваиваются эти средства, по каким программам и направлениям сегодня ведется работа фонда, в эфире радио Sputnik рассказала председатель фонда Валентина Жиба . Слушайте подкаст.

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подкасты, посредник, абхазия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, аудио