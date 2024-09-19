https://sputnik-abkhazia.ru/20240919/posrednik-zhiba-o-programmakh-fonda-obyazatelnogo-meditsinskogo-strakhovaniya--1052306837.html
Посредник: Жиба о программах Фонда обязательного медицинского страхования
Посредник: Жиба о программах Фонда обязательного медицинского страхования
Sputnik Абхазия
Глаа ФОМС Абхазии Валентина Жиба в программе "Посредник" на радио Sputnik. 19.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-19T10:26+0300
2024-09-19T10:26+0300
2024-09-19T10:49+0300
радио
подкасты
посредник
абхазия
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/12/1052306940_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_4225f714175834a5a726d2a982f31fa5.jpg
Посредник: Жиба о программах Фонда обязательного медицинского страхования
Sputnik Абхазия
Посредник: Жиба о программах Фонда обязательного медицинского страхования
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Абхазии на 2024 год составил около 71 с половиной миллиона рублей. Как осваиваются эти средства, по каким программам и направлениям сегодня ведется работа фонда, в эфире радио Sputnik рассказала председатель фонда Валентина Жиба . Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/12/1052306940_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_05e8ca2e366f2ae2a44d7d9342898c0a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, посредник, абхазия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, аудио
подкасты, посредник, абхазия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, аудио
Посредник: Жиба о программах Фонда обязательного медицинского страхования
10:26 19.09.2024 (обновлено: 10:49 19.09.2024)
Глаа ФОМС Абхазии Валентина Жиба в программе "Посредник" на радио Sputnik.
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Абхазии на 2024 год составил около 71 с половиной миллиона рублей. Как осваиваются эти средства, по каким программам и направлениям сегодня ведется работа фонда, в эфире радио Sputnik рассказала председатель фонда Валентина Жиба .
Слушайте подкаст.