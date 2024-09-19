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Сухумское Горсобрание внесло изменения в бюджет столицы на 2024 год

Сухумское Горсобрание внесло изменения в бюджет столицы на 2024 год

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 19 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сухумское Горсобрание внесло изменения в бюджет столицы на 2024 год. 19.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сухумское Горсобрание внесло изменения в бюджет столицы на 2024 год. За восемь месяцев 2024 года в бюджет города поступило 569,7 миллиона рублей. По словам мэра Беслана Эшба, исполнение бюджета составило более 110%. За счет этого образовалась финансовая подушка в размере 75 миллионов рублей. Глава города предложил перевести эти средства на ремонтно-строительные работы, приобретение спецтехники для столичных служб и оказание финпомощи пострадавшим во время стихийных бедствий. Депутаты горсобрания поддержали инициативу столичных властей.

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Sputnik Абхазия

сухум, администрация города сухум, абхазия, экономика, абхазия: благоустройство районов и городов