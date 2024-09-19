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Сухумское Горсобрание внесло изменения в бюджет столицы на 2024 год
Сухумское Горсобрание внесло изменения в бюджет столицы на 2024 год
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СУХУМ, 19 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сухумское Горсобрание внесло изменения в бюджет столицы на 2024 год. 19.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-19T17:40+0300
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СУХУМ, 19 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сухумское Горсобрание внесло изменения в бюджет столицы на 2024 год. За восемь месяцев 2024 года в бюджет города поступило 569,7 миллиона рублей. По словам мэра Беслана Эшба, исполнение бюджета составило более 110%. За счет этого образовалась финансовая подушка в размере 75 миллионов рублей. Глава города предложил перевести эти средства на ремонтно-строительные работы, приобретение спецтехники для столичных служб и оказание финпомощи пострадавшим во время стихийных бедствий. Депутаты горсобрания поддержали инициативу столичных властей.
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сухум, администрация города сухум, абхазия, экономика, абхазия: благоустройство районов и городов
сухум, администрация города сухум, абхазия, экономика, абхазия: благоустройство районов и городов
Сухумское Горсобрание внесло изменения в бюджет столицы на 2024 год
17:40 19.09.2024 (обновлено: 19:46 19.09.2024)
СУХУМ, 19 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Сухумское Горсобрание внесло изменения в бюджет столицы на 2024 год.
За восемь месяцев 2024 года в бюджет города поступило 569,7 миллиона рублей.
По словам мэра Беслана Эшба, исполнение бюджета составило более 110%. За счет этого образовалась финансовая подушка в размере 75 миллионов рублей.
Глава города предложил перевести эти средства на ремонтно-строительные работы, приобретение спецтехники для столичных служб и оказание финпомощи пострадавшим во время стихийных бедствий.
"Решили к вам обратиться для внесения изменений в доходную и расходную часть бюджета в размере этой суммы. Приблизительно 50 миллионов рублей идет на строительно-монтажные работы, порядка 20 миллионов — на приобретение специальной техники, и порядка 5 миллионов — на пополнение резервного фонда для оказания помощи пострадавшим во время стихийных бедствий", — объяснил Эшба.
Депутаты горсобрания поддержали инициативу столичных властей.