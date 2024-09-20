https://sputnik-abkhazia.ru/20240920/bzhaniya-nikakogo-krizisa-v-otnosheniyakh-s-rossiey-net-i-ne-budet-1052320041.html
Бжания: никакого кризиса в отношениях с Россией нет и не будет
Бжания: никакого кризиса в отношениях с Россией нет и не будет
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Никакого кризиса в межгосударственных отношениях России и Абхазии нет и не будет, заявил в интервью Абхазскому телевидению президент... 20.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-20T09:00+0300
2024-09-20T09:00+0300
2024-09-20T10:50+0300
в абхазии
аслан бжания
абхазия
россия
политика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/1a/1052096630_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4b00143489918b3ffe89f7c14bced2bb.jpg
СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Никакого кризиса в межгосударственных отношениях России и Абхазии нет и не будет, заявил в интервью Абхазскому телевидению президент Аслан Бжания. Бжания добавил, что настало время реализовать все пункты Договора между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Документ, подписанный в 2014 году, соответствует интересам Абхазии и России, отметил глава государства. "Настало время с момента его подписания реализовать пункты этого Договора, от чего в силу разных причин абхазская сторона уходила на протяжении этих лет. Но без конца делать такие вещи нельзя. У нас единственный стратегический партнер", – сказал Бжания. Как высшее должностное лицо, президент намерен реализовывать все положения Договора, потому что он соответствует прежде всего интересам народа Абхазии.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/1a/1052096630_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1b7c5a33e3c913c01c24fc2766b10a5e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
аслан бжания, абхазия, россия, политика
аслан бжания, абхазия, россия, политика
Бжания: никакого кризиса в отношениях с Россией нет и не будет
09:00 20.09.2024 (обновлено: 10:50 20.09.2024)
СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Никакого кризиса в межгосударственных отношениях России и Абхазии нет и не будет, заявил в интервью Абхазскому телевидению президент Аслан Бжания.
"Есть обязательства сторон, которые проистекают из наших договоренностей, обязательства, взятые на себя. Их необходимо выполнить. Тем более эти обязательства работают во имя интересов наших граждан", – отметил глава государства.
Бжания добавил, что настало время реализовать все пункты Договора между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве.
Документ, подписанный в 2014 году, соответствует интересам Абхазии и России, отметил глава государства.
"Настало время с момента его подписания реализовать пункты этого Договора, от чего в силу разных причин абхазская сторона уходила на протяжении этих лет. Но без конца делать такие вещи нельзя. У нас единственный стратегический партнер", – сказал Бжания.
Как высшее должностное лицо, президент намерен реализовывать все положения Договора, потому что он соответствует прежде всего интересам народа Абхазии.