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Бжания: никакого кризиса в отношениях с Россией нет и не будет

Бжания: никакого кризиса в отношениях с Россией нет и не будет

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Никакого кризиса в межгосударственных отношениях России и Абхазии нет и не будет, заявил в интервью Абхазскому телевидению президент... 20.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Никакого кризиса в межгосударственных отношениях России и Абхазии нет и не будет, заявил в интервью Абхазскому телевидению президент Аслан Бжания. Бжания добавил, что настало время реализовать все пункты Договора между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Документ, подписанный в 2014 году, соответствует интересам Абхазии и России, отметил глава государства. "Настало время с момента его подписания реализовать пункты этого Договора, от чего в силу разных причин абхазская сторона уходила на протяжении этих лет. Но без конца делать такие вещи нельзя. У нас единственный стратегический партнер", – сказал Бжания. Как высшее должностное лицо, президент намерен реализовывать все положения Договора, потому что он соответствует прежде всего интересам народа Абхазии.

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аслан бжания, абхазия, россия, политика