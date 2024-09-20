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Бжания объявил полноформатный запуск Инфоцентра президента Абхазии
Бжания объявил полноформатный запуск Инфоцентра президента Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Инфоцентр президента Абхазии будет мониторить медиапространство, выявлять наиболее насущные проблемы граждан для информирования... 20.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-20T17:00+0300
2024-09-20T17:00+0300
2024-09-20T19:30+0300
в абхазии
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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Инфоцентр президента Абхазии будет мониторить медиапространство, выявлять наиболее насущные проблемы граждан для информирования президента и оперативного реагирования, сообщил в своем обращении Аслан Бжания. Работа информационного центра позволит, по словам Бжания, уменьшить некорректные интерпретации, которыми пользуются деструктивные силы для расшатывания общественно-политической обстановки в стране. Информационный центр президента Абхазии открылся в Сухуме в мае этого года.
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аслан бжания, информация, журналистика, абхазия
аслан бжания, информация, журналистика, абхазия
Бжания объявил полноформатный запуск Инфоцентра президента Абхазии
17:00 20.09.2024 (обновлено: 19:30 20.09.2024)
СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Инфоцентр президента Абхазии будет мониторить медиапространство, выявлять наиболее насущные проблемы граждан для информирования президента и оперативного реагирования, сообщил в своем обращении Аслан Бжания.
Работа информационного центра позволит, по словам Бжания, уменьшить некорректные интерпретации, которыми пользуются деструктивные силы для расшатывания общественно-политической обстановки в стране.
"Я и мои коллеги будем отвечать на вопросы наших граждан, наше общение будет носить непосредственный и неформальный характер. Мы будем рассказывать о логике принимаемых нами решений о планах на будущее", — отметил президент.
Информационный центр президента Абхазии открылся в Сухуме в мае этого года.