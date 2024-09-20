https://sputnik-abkhazia.ru/20240920/bzhaniya-obyavil-polnoformatnyy-zapusk-infotsentra-prezidenta-abkhazii-1052331990.html

Бжания объявил полноформатный запуск Инфоцентра президента Абхазии

Бжания объявил полноформатный запуск Инфоцентра президента Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Инфоцентр президента Абхазии будет мониторить медиапространство, выявлять наиболее насущные проблемы граждан для информирования... 20.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-20T17:00+0300

2024-09-20T17:00+0300

2024-09-20T19:30+0300

в абхазии

аслан бжания

информация

журналистика

абхазия

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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Инфоцентр президента Абхазии будет мониторить медиапространство, выявлять наиболее насущные проблемы граждан для информирования президента и оперативного реагирования, сообщил в своем обращении Аслан Бжания. Работа информационного центра позволит, по словам Бжания, уменьшить некорректные интерпретации, которыми пользуются деструктивные силы для расшатывания общественно-политической обстановки в стране. Информационный центр президента Абхазии открылся в Сухуме в мае этого года.

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аслан бжания, информация, журналистика, абхазия