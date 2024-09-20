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Бжания поздравил Гаглоева с Днем Республики Южная Осетия
Бжания поздравил Гаглоева с Днем Республики Южная Осетия
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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Аслан Бжания поздравил Алана Гаглоева с Днем Республики Южная Осетия. 20.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Аслан Бжания поздравил Алана Гаглоева с Днем Республики Южная Осетия. Президент Абхазии отметил, что югоосетинский народ продемонстрировал несгибаемую волю и приверженность идеалам свободы и независимости, преодолевая многочисленные вызовы и трудности. 20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Южной Осетии принял решение повысить статус автономной области до Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе Советского Союза. Это стало одним из первых шагов на пути к независимости и международному признанию республики.
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абхазия, южная осетия, аслан бжания, политика
Бжания поздравил Гаглоева с Днем Республики Южная Осетия
14:10 20.09.2024 (обновлено: 19:23 20.09.2024)
СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Аслан Бжания поздравил Алана Гаглоева с Днем Республики Южная Осетия.
Президент Абхазии отметил, что югоосетинский народ продемонстрировал несгибаемую волю и приверженность идеалам свободы и независимости, преодолевая многочисленные вызовы и трудности.
"Наши республики связывают не только общие исторические корни, но и схожие судьбы: мы вместе пережили тяжелые времена. В Абхазии высоко ценят крепкие братские отношения между нашими странами, основанные на взаимной поддержке и доверии. Убежден, что они будут только крепнуть и развиваться", — говорится в поздравлении.
20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Южной Осетии принял решение повысить статус автономной области до Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе Советского Союза. Это стало одним из первых шагов на пути к независимости и международному признанию республики.