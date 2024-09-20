Бжания поздравил Гаглоева с Днем Республики Южная Осетия

"Наши республики связывают не только общие исторические корни, но и схожие судьбы: мы вместе пережили тяжелые времена. В Абхазии высоко ценят крепкие братские отношения между нашими странами, основанные на взаимной поддержке и доверии. Убежден, что они будут только крепнуть и развиваться", — говорится в поздравлении.