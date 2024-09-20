https://sputnik-abkhazia.ru/20240920/delba-sobstvennye-dokhody-byudzheta-abkhazii-vyrosli-v-dva-raza-za-tri-goda--1052323968.html

Делба: собственные доходы бюджета Абхазии выросли в два раза за три года

Делба: собственные доходы бюджета Абхазии выросли в два раза за три года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Собственные доходы бюджета Абхазии за три года, с 2020 по 2023-й, выросли в два раза — с 4,8 миллиарда до 9,8 миллиарда рублей... 20.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-20T12:43+0300

2024-09-20T12:43+0300

2024-09-20T13:33+0300

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владимир делба

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Собственные доходы бюджета Абхазии за три года, с 2020 по 2023-й, выросли в два раза — с 4,8 миллиарда до 9,8 миллиарда рублей, рассказал в интервью Инфоцентру президента министр финансов Владимир Делба. По его словам, налоговые и таможенные поступления в бюджет также увеличились в два раза за этот период: Делба отметил, что дополнительные доходы направлены на увеличение расходных обязательств, в том числе увеличен Фонд оплаты труда на 500 миллионов рублей. Это позволило увеличить среднюю заработную плату с 16 100 рублей в 2020 году до 29 700 рублей в 2023 году. Кроме того, за счет этих средств был ликвидирован дефицит Пенсионного фонда и проведена индексация ряда пенсионных выплат.

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