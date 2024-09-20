https://sputnik-abkhazia.ru/20240920/delba-sobstvennye-dokhody-byudzheta-abkhazii-vyrosli-v-dva-raza-za-tri-goda--1052323968.html
Делба: собственные доходы бюджета Абхазии выросли в два раза за три года
Делба: собственные доходы бюджета Абхазии выросли в два раза за три года
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Собственные доходы бюджета Абхазии за три года, с 2020 по 2023-й, выросли в два раза — с 4,8 миллиарда до 9,8 миллиарда рублей... 20.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-20T12:43+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Собственные доходы бюджета Абхазии за три года, с 2020 по 2023-й, выросли в два раза — с 4,8 миллиарда до 9,8 миллиарда рублей, рассказал в интервью Инфоцентру президента министр финансов Владимир Делба. По его словам, налоговые и таможенные поступления в бюджет также увеличились в два раза за этот период: Делба отметил, что дополнительные доходы направлены на увеличение расходных обязательств, в том числе увеличен Фонд оплаты труда на 500 миллионов рублей. Это позволило увеличить среднюю заработную плату с 16 100 рублей в 2020 году до 29 700 рублей в 2023 году. Кроме того, за счет этих средств был ликвидирован дефицит Пенсионного фонда и проведена индексация ряда пенсионных выплат.
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министерство финансов абхазии, финансы, абхазия, бюджет, экономика, владимир делба
министерство финансов абхазии, финансы, абхазия, бюджет, экономика, владимир делба
СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Собственные доходы бюджета Абхазии за три года, с 2020 по 2023-й, выросли в два раза — с 4,8 миллиарда до 9,8 миллиарда рублей, рассказал в интервью Инфоцентру президента министр финансов Владимир Делба.
По его словам, налоговые и таможенные поступления в бюджет также увеличились в два раза за этот период:
налоговые поступления в 2020 году были 2,5 миллиарда рублей, в 2023 году — 5,2 миллиарда рублей,
таможенные поступления в 2020 году были 1,8 миллиарда, в 2023 году — 3,7 миллиарда рублей.
Делба отметил, что дополнительные доходы направлены на увеличение расходных обязательств, в том числе увеличен Фонд оплаты труда на 500 миллионов рублей. Это позволило увеличить среднюю заработную плату с 16 100 рублей в 2020 году до 29 700 рублей в 2023 году.
Кроме того, за счет этих средств был ликвидирован дефицит Пенсионного фонда и проведена индексация ряда пенсионных выплат.