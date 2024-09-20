https://sputnik-abkhazia.ru/20240920/glavnyy-chetverg-chanba-o-zadachakh-kadrakh-i-osnaschenii-gudautskoy-sanepidemstantsii-1052313872.html
Главный четверг: Чанба о задачах, кадрах и оснащении гудаутской санэпидемстанции
Главный четверг: Чанба о задачах, кадрах и оснащении гудаутской санэпидемстанции
Sputnik Абхазия
О текущей работе гудаутской СЭС, задачах и вопросах, которые решают специалисты службы, о кадрах и техническом оснащении в эфире радио Sputnik рассказала... 20.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-20T10:53+0300
2024-09-20T10:53+0300
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Главный четверг: Чанба о задачах, кадрах и оснащении гудаутской СЭС
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Чанба о задачах, кадрах и оснащении гудаутской СЭС
Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии представлена Республиканской СЭС Минздрава с семью городскими и районными СЭС. В курортный сезон проходили рейдовые проверки объектов общественного питания и размещения, были даны предписания. Ситуация желает быть лучше в сфере водоснабжения, энергоснабжения, уборки, утилизации мусора, санитарного состояния, сказала Чанба. Были проблемы с очистными сооружениями в объекте размещения "Гранд отель Россия", сейчас, по словам главврача СЭС Гудаутского района, они устраняются.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, гудаута, подкасты, аудио
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Главный четверг: Чанба о задачах, кадрах и оснащении гудаутской санэпидемстанции
10:53 20.09.2024 (обновлено: 11:29 20.09.2024)
О текущей работе гудаутской СЭС, задачах и вопросах, которые решают специалисты службы, о кадрах и техническом оснащении в эфире радио Sputnik рассказала главврач СЭС Гудаутского района Инга Чанба.
Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии представлена Республиканской СЭС Минздрава с семью городскими и районными СЭС.
В курортный сезон проходили рейдовые проверки объектов общественного питания и размещения, были даны предписания. Ситуация желает быть лучше в сфере водоснабжения, энергоснабжения, уборки, утилизации мусора, санитарного состояния, сказала Чанба. Были проблемы с очистными сооружениями в объекте размещения "Гранд отель Россия", сейчас, по словам главврача СЭС Гудаутского района, они устраняются.
Полная версия беседы в аудиофайле
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