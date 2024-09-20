Минобороны России рассказало о потерях ВСУ в ДНР за неделю
16:10 20.09.2024 (обновлено: 19:25 20.09.2024)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОбслуживание бронетехники 1-й танковой армии группировки "Запад"
© Sputnik / Сергей Бобылев/
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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка в ДНР, ВСУ потеряли более 4855 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.
Недельная сводка Минобороны России:
С 14 по 20 сентября Вооруженными силами России нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места хранения БпЛА и их предполетной подготовки.
Вооруженные силы России освободили населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка ДНР.
Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 12 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 42 реактивных снаряда HIMARS производства США и 305 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 153 вне зоны проведения специальной военной операции.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 53 украинских военнослужащих.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31806 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18303 танка и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14903 орудия полевой артиллерии и минометов, 26289 единиц специальной военной автомобильной техники.