https://sputnik-abkhazia.ru/20240920/minoborony-rossii-rasskazalo-o-poteryakh-vsu-v-dnr-za-nedelyu-1052331674.html

Минобороны России рассказало о потерях ВСУ в ДНР за неделю

Минобороны России рассказало о потерях ВСУ в ДНР за неделю

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка в ДНР, ВСУ... 20.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-20T16:10+0300

2024-09-20T16:10+0300

2024-09-20T19:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/04/1052173755_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_a62f1233a0765ba4d13ddde91a1cb909.jpg

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка в ДНР, ВСУ потеряли более 4855 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.Недельная сводка Минобороны России:

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, россия, украина