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Многофункциональный бизнес-центр построят в Сухуме на месте бывших универмага и гостиницы

Многофункциональный бизнес-центр построят в Сухуме на месте бывших универмага и гостиницы

Sputnik Абхазия

Строительство бизнес-центра Sukhum City начнется в декабре 2024 года, его планируют завершить в конце 2027-го. Примерный объем инвестиций составит 7 миллиардов... 20.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-20T18:16+0300

2024-09-20T18:16+0300

2024-09-20T18:23+0300

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Многофункциональный административно-деловой комплекс Sukhum City появится в столице Абхазии, об этом Sputnik сообщила представитель компании инвестора, коммерческий директор ООО "Сигма Сити" Гета Ардзинба.Строительство проекта разделено на два этапа. Уже в декабре 2024 года на месте бывшего универмага "Сухуми" инвестор планирует начать возведение первого корпуса Sigma Plaza. Через 1,5 года на месте гостиницы "Тбилиси" начнется строительство пятизвездочного отеля Sigma Resort."Официальное начало строительства корпуса Sigma Plaza состоится через три месяца, и данное событие будет отмечено торжественной церемонией закладки первого камня фундамента. Это станет символическим стартом отсчета времени до завершения строительства, намеченного на конец 2027 года. Ввод Sigma Plaza в эксплуатацию и начало его функциональной загрузки запланировано на 2028 год", – отметила Ардзинба.Корпус Sigma Plaza представляет собой два 16-этажных здания башенного типа, спроектированных известным российским архитектором Сергеем Кру. По словам Геты Ардзинба, Sigma Plaza станет примером внедрения современной архитектуры "в ее лучшем проявлении, воплощающей в себе актуальные тренды в стиле и функциональности"."Например, комплекс будет оснащен подземной парковкой, что позволит решить проблему с пробками при подъезде к зданию", – пояснила она.Сейчас на месте строительства завершается поэтапный разбор и демонтаж несущих конструкций универмага "Сухуми". Сам универмаг был возведен в начале 1980 годов и представлял собой яркий пример советского модернизма. Здание сильно пострадало в период Отечественной войны народа Абхазии, и в течение последующих 30 лет объект постепенно приходил в негодность. Из-за аварийности его решили демонтировать.На первом этапе строительства объектов объем привлеченных инвестиций оценивается в 3 миллиарда рублей. Сейчас идет подсчет инвестиций второго этапа – строительства пятизвездочного отеля Sigma Resort. По предварительным оценкам, он обойдется в 4 миллиарда рублей.По мнению Ардзинба, многофункциональный комплекс Sukhum City станет новым центром притяжения, объединит деловую и коммерческую инфраструктуры в одном месте и станет площадкой для проведения научных и бизнес-конференций.Общий объем налоговых поступлений в бюджет Сухума на период строительства и эксплуатации превысит 500 миллионов рублейГруппу компаний Sigma Projects основал один из крупнейших застройщиков Сибири, основатель и гендиректор строительного холдинга "СЕЛФ" Нодар Шония. В январе 2024 года он был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел Абхазии по взаимодействию с Сибирским федеральным округом.Шония активно поддерживает восстановление социальной инфраструктуры новых регионов Российской Федерации, оказывает адресную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции.

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