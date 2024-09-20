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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240920/ot-keramiki-k-derevu-kak-beslan-vouba-stal-stolyarom-1052331472.html
От керамики к дереву: как Беслан Воуба стал столяром
От керамики к дереву: как Беслан Воуба стал столяром
Sputnik Абхазия
Беслан Воуба с детства увлекался лепкой. Сначала он делал фигурки из пластилина, а позже перешел к глине. После школы он поступил в Сухумское художественное... 20.09.2024, Sputnik Абхазия
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Беслан Воуба с детства увлекался лепкой. Сначала он делал фигурки из пластилина, а позже перешел к глине. После школы он поступил в Сухумское художественное училище, где обучался керамике.Во время учебы в Сухуме Воуба проходил практику у известного абхазского художника Отара Мацхарашвили. Там он впервые познакомился с работой по дереву.После окончания учебы и возвращения в родную Очамчыру, Беслан решил самостоятельно обучиться новому ремеслу. Сначала он вместе с дедом начал делать окна и стулья. Затем ему стали поступать более сложные заказы - абхазское подворье в миниатюре и другие предметы национального быта. Спустя годы Воуба обучился и редкому ремеслу - производству абхазских музыкальных инструментов. Беслан не планирует останавливаться на достигнутом. Сейчас он расширяет свой цех. Мечта мастера - создать все условия для обучения молодых ребят, чтобы у них была возможность познакомиться со столярным делом.
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видео, мультимедиа, культура, абхазия, видео

От керамики к дереву: как Беслан Воуба стал столяром

15:20 20.09.2024 (обновлено: 19:20 20.09.2024)
© Видео /Sputnik
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Беслан Воуба с детства увлекался лепкой. Сначала он делал фигурки из пластилина, а позже перешел к глине. После школы он поступил в Сухумское художественное училище, где обучался керамике.

Во время учебы в Сухуме Воуба проходил практику у известного абхазского художника Отара Мацхарашвили. Там он впервые познакомился с работой по дереву.

После окончания учебы и возвращения в родную Очамчыру, Беслан решил самостоятельно обучиться новому ремеслу. Сначала он вместе с дедом начал делать окна и стулья. Затем ему стали поступать более сложные заказы - абхазское подворье в миниатюре и другие предметы национального быта.

Спустя годы Воуба обучился и редкому ремеслу - производству абхазских музыкальных инструментов.

Беслан не планирует останавливаться на достигнутом. Сейчас он расширяет свой цех. Мечта мастера - создать все условия для обучения молодых ребят, чтобы у них была возможность познакомиться со столярным делом.
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