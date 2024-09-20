От керамики к дереву: как Беслан Воуба стал столяром
15:20 20.09.2024 (обновлено: 19:20 20.09.2024)
© Видео /Sputnik
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Беслан Воуба с детства увлекался лепкой. Сначала он делал фигурки из пластилина, а позже перешел к глине. После школы он поступил в Сухумское художественное училище, где обучался керамике.
Во время учебы в Сухуме Воуба проходил практику у известного абхазского художника Отара Мацхарашвили. Там он впервые познакомился с работой по дереву.
После окончания учебы и возвращения в родную Очамчыру, Беслан решил самостоятельно обучиться новому ремеслу. Сначала он вместе с дедом начал делать окна и стулья. Затем ему стали поступать более сложные заказы - абхазское подворье в миниатюре и другие предметы национального быта.
Спустя годы Воуба обучился и редкому ремеслу - производству абхазских музыкальных инструментов.
Беслан не планирует останавливаться на достигнутом. Сейчас он расширяет свой цех. Мечта мастера - создать все условия для обучения молодых ребят, чтобы у них была возможность познакомиться со столярным делом.
Во время учебы в Сухуме Воуба проходил практику у известного абхазского художника Отара Мацхарашвили. Там он впервые познакомился с работой по дереву.
После окончания учебы и возвращения в родную Очамчыру, Беслан решил самостоятельно обучиться новому ремеслу. Сначала он вместе с дедом начал делать окна и стулья. Затем ему стали поступать более сложные заказы - абхазское подворье в миниатюре и другие предметы национального быта.
Спустя годы Воуба обучился и редкому ремеслу - производству абхазских музыкальных инструментов.
Беслан не планирует останавливаться на достигнутом. Сейчас он расширяет свой цех. Мечта мастера - создать все условия для обучения молодых ребят, чтобы у них была возможность познакомиться со столярным делом.