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Российские врачи-отоларингологи осмотрели в Абхазии несколько сотен пациентов
Российские врачи-отоларингологи осмотрели в Абхазии несколько сотен пациентов
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Несколько сотен пациентов осмотрели российские врачи отоларингологи-сурдологи в рамках совместной программы диспансеризации населения... 20.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-20T18:30+0300
2024-09-20T18:30+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Несколько сотен пациентов осмотрели российские врачи отоларингологи-сурдологи в рамках совместной программы диспансеризации населения по слуху совместно с Минздравом Абхазии. Как рассказал Sputnik врач Павел Казаков, это уже третий визит в Абхазию. Сегодня прием осуществлялся в мобильном диагностическом центре в Гудауте, до этого — в Гагре. С 1 по 3 октября медики будут работать в Республиканской больнице Сухума.
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абхазия, россия, врачи, медицина
Российские врачи-отоларингологи осмотрели в Абхазии несколько сотен пациентов
18:30 20.09.2024 (обновлено: 20:03 20.09.2024)
СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Несколько сотен пациентов осмотрели российские врачи отоларингологи-сурдологи в рамках совместной программы диспансеризации населения по слуху совместно с Минздравом Абхазии.
Как рассказал Sputnik врач Павел Казаков, это уже третий визит в Абхазию. Сегодня прием осуществлялся в мобильном диагностическом центре в Гудауте, до этого — в Гагре.
"По показаниям идет настройка цифровых программируемых аппаратов, которые необходимы для коррекции потери слуха. После подбора аппарата делается индивидуальный слепок уха, направляется нашим техникам для изготовления индивидуального вкладыша для хорошей акустики и удобства ношения", – отметил Казаков.
С 1 по 3 октября медики будут работать в Республиканской больнице Сухума.