https://sputnik-abkhazia.ru/20240920/rossiyskie-vrachi-otoringologi-osmotreli-v-abkhazii-neskolko-soten-patsientov--1052332283.html

Российские врачи-отоларингологи осмотрели в Абхазии несколько сотен пациентов

Российские врачи-отоларингологи осмотрели в Абхазии несколько сотен пациентов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Несколько сотен пациентов осмотрели российские врачи отоларингологи-сурдологи в рамках совместной программы диспансеризации населения... 20.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Несколько сотен пациентов осмотрели российские врачи отоларингологи-сурдологи в рамках совместной программы диспансеризации населения по слуху совместно с Минздравом Абхазии. Как рассказал Sputnik врач Павел Казаков, это уже третий визит в Абхазию. Сегодня прием осуществлялся в мобильном диагностическом центре в Гудауте, до этого — в Гагре. С 1 по 3 октября медики будут работать в Республиканской больнице Сухума.

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абхазия, россия, врачи, медицина