https://sputnik-abkhazia.ru/20240920/vzaimnyy-interes-kokoskir-o-sostavlenii-abkhazskikh-uchebnikov-i-programme-dlya-doshkolyat-1052324337.html

Взаимный интерес: Кокоскир о составлении абхазских учебников и программе для дошколят

Взаимный интерес: Кокоскир о составлении абхазских учебников и программе для дошколят

Sputnik Абхазия

Институт педагогики Абхазии занимается составлением учебников для школ. Также для детских садов готовит методические пособия. Не так давно специалисты... 20.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-20T15:12+0300

2024-09-20T15:12+0300

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Взаимный интерес: Кокоскир о составлении абхазских учебников Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Кокоскир о составлении абхазских учебников

Институт педагогики Абхазии занимается составлением учебников для школ. Также для детских садов готовит методические пособия. Не так давно специалисты Института педагогики и Минпросвещения подготовили программу дошкольного образования, которая основана на современных подходах. Что они собой представляют и как составляются учебники, почему многим они кажутся сложными, об опыте российских коллег в интервью радио Sputnik рассказала директор Института педагогики Ирина Кокоскир.Слушайте подкаст.

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подкасты, абхазия, взаимный интерес, учебники, аудио