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Взаимный интерес: Кокоскир о составлении абхазских учебников и программе для дошколят
Взаимный интерес: Кокоскир о составлении абхазских учебников и программе для дошколят
Sputnik Абхазия
Институт педагогики Абхазии занимается составлением учебников для школ. Также для детских садов готовит методические пособия. Не так давно специалисты... 20.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-20T15:12+0300
2024-09-20T15:12+0300
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Взаимный интерес: Кокоскир о составлении абхазских учебников
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Кокоскир о составлении абхазских учебников
Институт педагогики Абхазии занимается составлением учебников для школ. Также для детских садов готовит методические пособия. Не так давно специалисты Института педагогики и Минпросвещения подготовили программу дошкольного образования, которая основана на современных подходах. Что они собой представляют и как составляются учебники, почему многим они кажутся сложными, об опыте российских коллег в интервью радио Sputnik рассказала директор Института педагогики Ирина Кокоскир.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, взаимный интерес, учебники, аудио
подкасты, абхазия, взаимный интерес, учебники, аудио
Взаимный интерес: Кокоскир о составлении абхазских учебников и программе для дошколят
15:12 20.09.2024 (обновлено: 15:13 20.09.2024)
Институт педагогики Абхазии занимается составлением учебников для школ. Также для детских садов готовит методические пособия. Не так давно специалисты Института педагогики и Минпросвещения подготовили программу дошкольного образования, которая основана на современных подходах. Что они собой представляют и как составляются учебники, почему многим они кажутся сложными, об опыте российских коллег в интервью радио Sputnik рассказала директор Института педагогики Ирина Кокоскир.