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Долина Дона. Вино в экстремальных погодных условиях

Долина Дона. Вино в экстремальных погодных условиях

Sputnik Абхазия

Зачем лозу в этом регионе полностью закапывают в землю, какие автохтоны стали известны на весь мир и что за сорт называют "ростовским пино нуаром". От чего... 21.09.2024, Sputnik Абхазия

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Долина Дона. Вино в экстремальных погодных условиях Sputnik Абхазия Долина Дона. Вино в экстремальных погодных условиях

Эксперт эпизода — глава Союза сомелье и экспертов России, заслуженный сомелье РФ, руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости.

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