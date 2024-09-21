https://sputnik-abkhazia.ru/20240921/dolina-dona-vino-v-ekstremalnykh-pogodnykh-usloviyakh-1052249631.html
Долина Дона. Вино в экстремальных погодных условиях
Долина Дона. Вино в экстремальных погодных условиях
Sputnik Абхазия
Зачем лозу в этом регионе полностью закапывают в землю, какие автохтоны стали известны на весь мир и что за сорт называют "ростовским пино нуаром". От чего... 21.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-21T11:37+0300
2024-09-21T11:37+0300
2024-09-21T11:37+0300
радио
подкасты риа
виноделие
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/0c/1052249715_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_afdb62ac993c7867e7e89138ee5c51bb.jpg
Долина Дона. Вино в экстремальных погодных условиях
Sputnik Абхазия
Долина Дона. Вино в экстремальных погодных условиях
Эксперт эпизода — глава Союза сомелье и экспертов России, заслуженный сомелье РФ, руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/0c/1052249715_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_98cce8c8355e02a224406c8b2ac4b2b0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты риа, виноделие, россия, аудио
подкасты риа, виноделие, россия, аудио
Долина Дона. Вино в экстремальных погодных условиях
Зачем лозу в этом регионе полностью закапывают в землю, какие автохтоны стали известны на весь мир и что за сорт называют "ростовским пино нуаром". От чего зависит ценообразование и почему на протяжении нескольких лет число виноградников уменьшалось.
Эксперт эпизода — глава Союза сомелье и экспертов России, заслуженный сомелье РФ, руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян
.
Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России"
.