https://sputnik-abkhazia.ru/20240921/grazhdanin-i-nachalnik-papba-o-nalichii-mestnoy-selkhozproduktsii-na-rynkakh-abkhazii--1052244209.html
Гражданин и начальник: Папба о наличии местной сельхозпродукции на рынках Абхазии
Гражданин и начальник: Папба о наличии местной сельхозпродукции на рынках Абхазии
Sputnik Абхазия
Об объеме местной сельхозпродукции на рынках Абхазии, о том, какова доля импортных товаров, в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела экономики... 21.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-21T15:34+0300
2024-09-21T15:34+0300
2024-09-21T16:38+0300
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Гражданин и начальник: Папба о наличии местной сельхозпродукции на рынках Абхазии
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Папба о наличии местной сельхозпродукции на рынках Абхазии
По словам Папба, в Абхазии в год производится около 10 тысяч тонн овощей. Импортная продукция, по данным Таможенного комитета, в 2023 году составила 7800 тонн, в этом году уже более 5 тысяч тонн. То есть, импортной продукции меньше, чем местной. "Овощи преобладают местные. Фрукты в основном привозные, потому что в советское время промышленных плантаций груш и яблонь не было. Тогда в промышленных объемах производили цитрусовые, чай, табак и виноград. После войны крупных закладок садов у нас не было, поэтому в основном сейчас эта продукция импортная", – рассказал Беслан Папба. Слушайте подкаст.
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Гражданин и начальник: Папба о наличии местной сельхозпродукции на рынках Абхазии
15:34 21.09.2024 (обновлено: 16:38 21.09.2024)
Об объеме местной сельхозпродукции на рынках Абхазии, о том, какова доля импортных товаров, в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела экономики Минсельхоза Беслан Папба.
По словам Папба, в Абхазии в год производится около 10 тысяч тонн овощей. Импортная продукция, по данным Таможенного комитета, в 2023 году составила 7800 тонн, в этом году уже более 5 тысяч тонн. То есть, импортной продукции меньше, чем местной.
"Овощи преобладают местные. Фрукты в основном привозные, потому что в советское время промышленных плантаций груш и яблонь не было. Тогда в промышленных объемах производили цитрусовые, чай, табак и виноград. После войны крупных закладок садов у нас не было, поэтому в основном сейчас эта продукция импортная", – рассказал Беслан Папба.