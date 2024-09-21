https://sputnik-abkhazia.ru/20240921/levan-pkhaladsche-vyshel-v-polufinal-konkursa-nu-ka-vse-vmeste-1052335807.html

Леван Пхаладще вышел в полуфинал конкурса "Ну-ка, все вместе!"

Леван Пхаладще вышел в полуфинал конкурса "Ну-ка, все вместе!"

Sputnik Абхазия

Задача конкурсантов - спеть так, чтобы сотня членов жюри захотела встать со своих мест и начать им подпевать. Чем больше голосов в свой хор получает... 21.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-21T13:49+0300

2024-09-21T13:49+0300

2024-09-21T13:49+0300

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СУХУМ, 21 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Певец из Абхазии Леван Пхаладзе прошел в полуфинал конкурса "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия". Задача участников шоу - заставить сто человек, сидящих в жюри, им подпевать. В составе жюри певцы, композиторы, преподаватели музыкальных вузов, блогеры, связанные с музыкой. Чем больше голосов в свой хор получает конкурсант, тем больше очков он набирает. Ведущие шоу - Сергей Лазарев и Николай Басков.Леван Пхаладзе - студент кафедры эстрадно-джазового искусства Московского государственного института культуры.

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