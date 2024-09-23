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Бжания заявил, что спекуляции на тему взаимоотношений с Россией недопустимы
Бжания заявил, что спекуляции на тему взаимоотношений с Россией недопустимы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Спекуляции на тему взаимоотношений с Россией недопустимы, заявил на координационном совещании правоохранителей Аслан Бжания. 23.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Спекуляции на тему взаимоотношений с Россией недопустимы, заявил на координационном совещании правоохранителей Аслан Бжания. Он отметил, что есть "известные общественные деятели, которые хотят провести между российским государством и руководством Грузии некие параллели". Президент подчеркнул, что это недопустимо. На совещании в Кабмине с докладами выступили руководители силовых и правоохранительных структур. По итогам Аслан Бжания отметил, что показатели работы правоохранительных органов улучшаются, показывая положительную динамику.
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абхазия, россия, политика, аслан бжания, правоохранительные органы
абхазия, россия, политика, аслан бжания, правоохранительные органы
Бжания заявил, что спекуляции на тему взаимоотношений с Россией недопустимы
20:00 23.09.2024 (обновлено: 20:41 23.09.2024) СУХУМ, 23 сен - Sputnik.
Спекуляции на тему взаимоотношений с Россией недопустимы, заявил
на координационном совещании правоохранителей Аслан Бжания.
Он отметил, что есть "известные общественные деятели, которые хотят провести между российским государством и руководством Грузии некие параллели". Президент подчеркнул, что это недопустимо.
"Я говорил и еще раз хочу сказать, мы должны опереться на возможности, которые предоставляет нам Россия, опереться на эти возможности для укрепления нашей государственности, для укрепления нашего экономического суверенитета, из которого проистекает все основное. Россия — наш брат и друг. Никто не ведет речь о вхождении в ее состав. Абхазия — независимое государство и взятые на себя обязательства мы должны выполнять", — отметил глава государства.
На совещании в Кабмине с докладами выступили руководители силовых и правоохранительных структур.
По итогам Аслан Бжания отметил, что показатели работы правоохранительных органов улучшаются, показывая положительную динамику.