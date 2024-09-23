Бжания заявил, что спекуляции на тему взаимоотношений с Россией недопустимы

"Я говорил и еще раз хочу сказать, мы должны опереться на возможности, которые предоставляет нам Россия, опереться на эти возможности для укрепления нашей государственности, для укрепления нашего экономического суверенитета, из которого проистекает все основное. Россия — наш брат и друг. Никто не ведет речь о вхождении в ее состав. Абхазия — независимое государство и взятые на себя обязательства мы должны выполнять", — отметил глава государства.