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Минобороны Абхазии установило памятную доску, посвященную героической обороне Кавказа
Минобороны Абхазии установило памятную доску, посвященную героической обороне Кавказа
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Памятную доску с наименованием частей Красной Армии, не допустивших прорыва фашистской Германии на территорию Абхазии, установили в... 23.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-23T15:30+0300
2024-09-23T15:30+0300
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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Памятную доску с наименованием частей Красной Армии, не допустивших прорыва фашистской Германии на территорию Абхазии, установили в районе Клухорского перевала. На этом месте было остановлено продвижение фашистов и разгромлены дивизии вермахта. Планируется установка памятных плит на Марухском и Санчарском перевалах. Кавказская битва длилась 442 дня и стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны после 900-дневной обороны Ленинграда.
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министерство обороны абхазии, абхазия, вов, история ядерных разработок ссср в абхазии
министерство обороны абхазии, абхазия, вов, история ядерных разработок ссср в абхазии
Минобороны Абхазии установило памятную доску, посвященную героической обороне Кавказа
15:30 23.09.2024 (обновлено: 18:41 23.09.2024) СУХУМ, 23 сен - Sputnik.
Памятную доску с наименованием частей Красной Армии, не допустивших прорыва фашистской Германии на территорию Абхазии, установили
в районе Клухорского перевала.
На этом месте было остановлено продвижение фашистов и разгромлены дивизии вермахта.
Акцию памяти, посвященную героической обороне Кавказа, провели Минобороны Абхазии совместно Нижегородским государственным инженерно-экономическим университетом.
Планируется установка памятных плит на Марухском и Санчарском перевалах.
Кавказская битва длилась 442 дня и стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны после 900-дневной обороны Ленинграда.