https://sputnik-abkhazia.ru/20240923/minoborony-abkhazii-ustanovilo-pamyatnuyu-dosku-posvyaschennuyu-geroicheskoy-oborone-kavkaza-1052354929.html

Минобороны Абхазии установило памятную доску, посвященную героической обороне Кавказа

Минобороны Абхазии установило памятную доску, посвященную героической обороне Кавказа

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Памятную доску с наименованием частей Красной Армии, не допустивших прорыва фашистской Германии на территорию Абхазии, установили в... 23.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-23T15:30+0300

2024-09-23T15:30+0300

2024-09-23T18:41+0300

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история ядерных разработок ссср в абхазии

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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Памятную доску с наименованием частей Красной Армии, не допустивших прорыва фашистской Германии на территорию Абхазии, установили в районе Клухорского перевала. На этом месте было остановлено продвижение фашистов и разгромлены дивизии вермахта. Планируется установка памятных плит на Марухском и Санчарском перевалах. Кавказская битва длилась 442 дня и стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны после 900-дневной обороны Ленинграда.

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Sputnik Абхазия

министерство обороны абхазии, абхазия, вов, история ядерных разработок ссср в абхазии