https://sputnik-abkhazia.ru/20240923/sbor-sredstv-postradavshim-v-kurskoy-oblasti-otkryli-v-abkhazii-1052355720.html
Сбор средств пострадавшим в Курской области открыли в Абхазии
Сбор средств пострадавшим в Курской области открыли в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Благотворительный сбор средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области открыл фонд "Ашана " при поддержке... 23.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-23T20:43+0300
2024-09-23T20:43+0300
2024-09-23T20:43+0300
в абхазии
курская область
культурно-благотворительный фонд "ашана"
мчс абхазии
россия
абхазия
гуманитарная помощь
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/17/1052355176_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aecb67a2bfe5de557297889b7b9fabbc.jpg
СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Благотворительный сбор средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области открыл фонд "Ашана " при поддержке Аппарата Уполномоченного по правам ребенка и МЧС Абхазии. Помощь будет оказана в первую очередь детям. Отмечается, что многие жители Курской области потеряли не только кров, но и возможность получить необходимую медицинскую помощь или психологическую поддержку.Сбор средств открыт среди предприятий Абхазии, занимающихся оптово-розничной реализацией продовольственных товаров, средств личной гигиены. На собранные средства будут приобретены непортящиеся продовольственные товары. Сбор гумпомощи продлится до 7 октября. О способах оказания помощи можно узнать в телеграм-канале @fondashana или на официальном сайте фонда.
курская область
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/17/1052355176_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d57048374a13a051d41c7bb3dc918868.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
курская область, культурно-благотворительный фонд "ашана", мчс абхазии, россия, абхазия, гуманитарная помощь
курская область, культурно-благотворительный фонд "ашана", мчс абхазии, россия, абхазия, гуманитарная помощь
Сбор средств пострадавшим в Курской области открыли в Абхазии
СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Благотворительный сбор средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области открыл фонд "Ашана " при поддержке Аппарата Уполномоченного по правам ребенка и МЧС Абхазии.
Помощь будет оказана в первую очередь детям. Отмечается, что многие жители Курской области потеряли не только кров, но и возможность получить необходимую медицинскую помощь или психологическую поддержку.
Сбор средств открыт среди предприятий Абхазии, занимающихся оптово-розничной реализацией продовольственных товаров, средств личной гигиены. На собранные средства будут приобретены непортящиеся продовольственные товары.
"У нас все еще свежа память о том, как в годы Отечественной войны народа Абхазии мы получали гуманитарную помощь из республик Северного Кавказа, десятков регионов России, от зарубежной абхазской диаспоры, от Международного Комитета Красного Креста и других юридических и физических лиц. Сейчас уже у нас есть возможность помочь тем, кто остро в этом нуждается", — говорится в сообщении.
Сбор гумпомощи продлится до 7 октября.
О способах оказания помощи можно узнать в телеграм-канале @fondashana или на официальном сайте фонда.