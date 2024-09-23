Сбор средств пострадавшим в Курской области открыли в Абхазии

"У нас все еще свежа память о том, как в годы Отечественной войны народа Абхазии мы получали гуманитарную помощь из республик Северного Кавказа, десятков регионов России, от зарубежной абхазской диаспоры, от Международного Комитета Красного Креста и других юридических и физических лиц. Сейчас уже у нас есть возможность помочь тем, кто остро в этом нуждается", — говорится в сообщении.