Школьница из Абхазии получила награду "Национальный бриллиант" на OWAO-2024 в Сириусе
11:25 23.09.2024 (обновлено: 11:35 23.09.2024)
© Foto / Пресс-служба Минпроса АбхазииШкольница из Абхазии получила награду "Национальный бриллиант" на OWAO-2024 в Сириусе
© Foto / Пресс-служба Минпроса Абхазии
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III Открытая международная астрономическая олимпиада проходила в Сириусе с 15 по 22 сентября.
СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Школьница из Абхазии Сария Демерджипа получила награду "Национальный бриллиант" по итогам Открытой международной астрономической олимпиады, которая проходила в Сириусе.
Участниками олимпиады стали почти 100 школьников из 20 стран. Абхазию представили ученики сухумских школ №2 и №10 Сария Демерджипа, Арсений Агрба, Анастасия Накопия и Анна Авидзба.
"Национальный бриллиант" вручается участнику национальной сборной команды, набравшему по итогу наибольшее количество баллов.
OWAO состояла из четырех туров: теоретического, практического, наблюдательного и тестового. Участники проводили исследовательские работы, решали задачи на знание звездного неба, космических объектов, понимание физики. Задания подготовила международная команда экспертов.
© Foto / Пресс-служба Минпроса АбхазииШкольница из Абхазии получила награду "Национальный бриллиант" на OWAO-2024 в Сириусе
Школьница из Абхазии получила награду "Национальный бриллиант" на OWAO-2024 в Сириусе
© Foto / Пресс-служба Минпроса Абхазии