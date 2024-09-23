https://sputnik-abkhazia.ru/20240923/shkolnitsa-iz-abkhazii-poluchila-nagradu-natsionalnyy-brilliant-na-owao-2024-v-siriuse-1052347266.html

Школьница из Абхазии получила награду "Национальный бриллиант" на OWAO-2024 в Сириусе

Школьница из Абхазии получила награду "Национальный бриллиант" на OWAO-2024 в Сириусе

Sputnik Абхазия

III Открытая международная астрономическая олимпиада проходила в Сириусе с 15 по 22 сентября. 23.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Школьница из Абхазии Сария Демерджипа получила награду "Национальный бриллиант" по итогам Открытой международной астрономической олимпиады, которая проходила в Сириусе."Национальный бриллиант" вручается участнику национальной сборной команды, набравшему по итогу наибольшее количество баллов.OWAO состояла из четырех туров: теоретического, практического, наблюдательного и тестового. Участники проводили исследовательские работы, решали задачи на знание звездного неба, космических объектов, понимание физики. Задания подготовила международная команда экспертов.

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