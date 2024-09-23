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Штормовое предупреждение объявлено в Сочи
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи и Сириусе с вечера 22 сентября по 25 число. 23.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-23T10:00+0300
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2024-09-23T10:21+0300
непогода
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шторм
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СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи и Сириусе с вечера 22 сентября по 25 число. 23, 24 и 25 сентября на участке Магри-Веселое могу формироваться смерчи над морем. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Жителям города и гостям рекомендовано воздержаться от походов в горы и отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями. В Абхазии в понедельник, 23 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, гроза. Температура воздуха днем достигнет +26°С.
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непогода, сочи, шторм
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи
10:00 23.09.2024 (обновлено: 10:21 23.09.2024)
СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи и Сириусе с вечера 22 сентября по 25 число.
Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой и градом, ветер до 27 метров в секунду. На реках возможен резкий подъем воды, а в горной местности — сход селей.
23, 24 и 25 сентября на участке Магри-Веселое могу формироваться смерчи над морем. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Жителям города и гостям рекомендовано воздержаться от походов в горы и отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями.
В Абхазии в понедельник, 23 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, гроза. Температура воздуха днем достигнет +26°С.