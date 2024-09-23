https://sputnik-abkhazia.ru/20240923/shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-sochi--1052344781.html

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи и Сириусе с вечера 22 сентября по 25 число. 23.09.2024, Sputnik Абхазия

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сочи

шторм

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СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи и Сириусе с вечера 22 сентября по 25 число. 23, 24 и 25 сентября на участке Магри-Веселое могу формироваться смерчи над морем. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Жителям города и гостям рекомендовано воздержаться от походов в горы и отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями. В Абхазии в понедельник, 23 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, гроза. Температура воздуха днем достигнет +26°С.

сочи

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