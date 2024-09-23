https://sputnik-abkhazia.ru/20240923/takie-obstoyatelstva-koltashov-o-posledstviyakh-povysheniya-klyuchevoy-stavki-tsb-rf-1052304795.html

Такие обстоятельства: Колташов о последствиях повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Такие обстоятельства: Колташов о последствиях повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Sputnik Абхазия

О повышении ключевой ставки и перспективах инфляции в эфире радио Sputnik рассказал директор Института нового общества Василий Колташов. 23.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-23T11:06+0300

2024-09-23T11:06+0300

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Такие обстоятельства: Колташов о последствиях повышения ключевой ставки ЦБ РФ Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Колташов о последствиях повышения ключевой ставки ЦБ РФ

ЦБ повысил ключевую ставку с 18 до 19% годовых.О том, как это скажется на ценообразовании, каковы прогнозы по инфляции до конца текущего года, в интервью радио Sputnik рассказал директор Института нового общества Василий Колташов.Он напомнил, что ключевая ставка – это ставка, по которой Центробанк предоставляет деньги коммерческим банкам. И если эта ставка повышается, то для коммерческих банков, ориентирующихся на внутренние источники кредитования, а Банк России теперь такой внутренний источник кредитования обеспечивает, эти деньги становятся дороже."Заемные деньги в экономике становятся дороже. Покупка ценных бумаг становится невыгодным занятием, потому что там маленькая доходность, а в коммерческом банке можно положить деньги на депозит под 16-17 процентов, это гораздо выгоднее. Одновременно с этим выясняется, что очень дорого использовать потребительский кредит, потому что банки поднимают цену кредита. Дорого становится пользоваться ипотекой. И формула покупки недвижимости без собственных денег становится неэффективной", – отметил экономист. Слушайте подкаст.

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