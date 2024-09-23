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Взаимный интерес: Калягина об участии в Евразийском женском форуме
Взаимный интерес: Калягина об участии в Евразийском женском форуме
Sputnik Абхазия
В Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября проходил IV Евразийский женский форум, который посетил и президент России Владимир Путин. Под девизом "Женщины за... 23.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-23T15:00+0300
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Взаимный интерес: Калягина об участии в Евразийском женском форуме
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Калягина об участии в Евразийском женском форуме
В Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября проходил IV Евразийский женский форум, который посетил и президент России Владимир Путин. Под девизом "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество" участницы обсудили свою роль в политике и бизнесе.В этом году на форум приехали, как уверяют организаторы, представители 126 государств и более 20 международных организаций. Темы ЕЖФ — экология, здоровое общество, социальное благополучие, сохранение духовного и культурного наследия народов и традиционных ценностей.Побывала на форуме и делегация из Абхазии, в составе которой была заместитель председателя КСОРС Абхазии и президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина. Она выступила с докладами. О том, какую роль играет данная площадка и сам форум, Анна Калягина рассказала в интервью радио Sputnik. Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, женщины, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, женщины, аудио
В Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября проходил IV Евразийский женский форум, который посетил и президент России Владимир Путин. Под девизом "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество" участницы обсудили свою роль в политике и бизнесе.
В этом году на форум приехали, как уверяют организаторы, представители 126 государств и более 20 международных организаций. Темы ЕЖФ — экология, здоровое общество, социальное благополучие, сохранение духовного и культурного наследия народов и традиционных ценностей.
Побывала на форуме и делегация из Абхазии, в составе которой была заместитель председателя КСОРС Абхазии и президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина. Она выступила с докладами. О том, какую роль играет данная площадка и сам форум, Анна Калягина рассказала в интервью радио Sputnik.