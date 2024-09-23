https://sputnik-abkhazia.ru/20240923/zhitel-volgodonska-pytalsya-vyvezti-iz-rossii-v-abkhaziyu-narkotiki-v-krupnom-razmere-1052349819.html

Житель Волгодонска пытался вывезти из России в Абхазию наркотики в крупном размере

Житель Волгодонска пытался вывезти из России в Абхазию наркотики в крупном размере

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Краснодарские таможенники задержали жителя Волгодонска, который пытался вывезти из России в Абхазию наркотики в крупном размере. 23.09.2024, Sputnik Абхазия

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таможня

краснодарский край

сочи

адлер

государственная граница

наркотики

абхазия

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СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Краснодарские таможенники задержали жителя Волгодонска, который пытался вывезти из России в Абхазию наркотики в крупном размере.При досмотре у 33-летнего мужчины обнаружили пакет с белым порошком в левом кроссовке.Согласно заключению специалиста, представленное на исследованное вещество содержит в составе производное N-метилэфедрона, которое включено в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России.Возбуждено уголовное дело.

краснодарский край

сочи

адлер

абхазия

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таможня, краснодарский край, сочи, адлер, государственная граница, наркотики, абхазия