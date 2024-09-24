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Абхазские выпускники примут участие в празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Абхазские выпускники примут участие в празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
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СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Абхазские выпускники примут участие в ежегодном празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. 24.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Абхазские выпускники примут участие в ежегодном празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.Об этом на встрече с президентом Асланом Бжания заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
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Абхазские выпускники примут участие в празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
12:14 24.09.2024 (обновлено: 12:38 24.09.2024)
СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Абхазские выпускники примут участие в ежегодном празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
Об этом на встрече с президентом Асланом Бжания заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.
"Можно объявить будущим выпускникам о том, что лучших 20-30 человек мы готовы принять в Петербурге, они примут участие вместе с нашими выпускниками в празднике "Алые паруса". Я думаю, что им это запомнится на всю оставшуюся жизнь, ну а кто-то, может быть, захочет свое дальнейшее образование связать с Петербургом", – отметил он.
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.