Абхазские выпускники примут участие в празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

"Можно объявить будущим выпускникам о том, что лучших 20-30 человек мы готовы принять в Петербурге, они примут участие вместе с нашими выпускниками в празднике "Алые паруса". Я думаю, что им это запомнится на всю оставшуюся жизнь, ну а кто-то, может быть, захочет свое дальнейшее образование связать с Петербургом", – отметил он.