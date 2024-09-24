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Бжания встретился с делегацией из Санкт-Петербурга

Бжания встретился с делегацией из Санкт-Петербурга

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с делегацией из Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Кириллом Поляковым. 24.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с делегацией из Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Кириллом Поляковым. Глава государства подчеркнул важность сотрудничества Абхазии с российскими городами. Он выразил надежду, что взаимоотношения Абхазии и Санкт-Петербурга приведут к большому количеству полезных дел как для граждан Абхазии, так и для жителей Санкт-Петербурга. Он сообщил, что с делегацией в республику прибыли представители бизнеса, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и обсудить перспективы сотрудничества.

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аслан бжания, абхазия, санкт-петербург, экономика, бизнес, россия