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Бжания встретился с делегацией из Санкт-Петербурга
Бжания встретился с делегацией из Санкт-Петербурга
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с делегацией из Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Кириллом Поляковым. 24.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с делегацией из Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Кириллом Поляковым. Глава государства подчеркнул важность сотрудничества Абхазии с российскими городами. Он выразил надежду, что взаимоотношения Абхазии и Санкт-Петербурга приведут к большому количеству полезных дел как для граждан Абхазии, так и для жителей Санкт-Петербурга. Он сообщил, что с делегацией в республику прибыли представители бизнеса, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и обсудить перспективы сотрудничества.
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аслан бжания, абхазия, санкт-петербург, экономика, бизнес, россия
аслан бжания, абхазия, санкт-петербург, экономика, бизнес, россия
Бжания встретился с делегацией из Санкт-Петербурга
11:50 24.09.2024 (обновлено: 12:43 24.09.2024)
СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с делегацией из Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Кириллом Поляковым.
Глава государства подчеркнул важность сотрудничества Абхазии с российскими городами. Он выразил надежду, что взаимоотношения Абхазии и Санкт-Петербурга приведут к большому количеству полезных дел как для граждан Абхазии, так и для жителей Санкт-Петербурга.
"Крайне важно наши отношения развивать не только на основе межчеловеческих связей, но и развивать сотрудничество между предприятиями", — отметил Кирилл Поляков.
Он сообщил, что с делегацией в республику прибыли представители бизнеса, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и обсудить перспективы сотрудничества.