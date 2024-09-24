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Чолария о предстоящей "Прогулке по набережной" в Абхазии
Чолария о предстоящей "Прогулке по набережной" в Абхазии
Sputnik Абхазия
Директор Национальной библиотеки Абхазии Борис Чолария в эфире радио Sputnik рассказал о том, каким будет фестиваль "Прогулка по набережной" в этот раз. 24.09.2024, Sputnik Абхазия
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Чолария о предстоящей "Прогулке по набережной" в Абхазии
Sputnik Абхазия
Чолария о предстоящей "Прогулке по набережной" в Абхазии
Фестиваль "Прогулка по набережной" пройдет 25 сентября в Абхазии. Как всегда, организует фестиваль Национальная библиотека имени Ивана Папаскир. О программе фестиваля, о его гостях, о том, насколько фестиваль справляется со своей главной задачей – популяризацией чтения, в интервью радио Sputnik рассказал директор Национальной библиотеки Борис Чолария. Работа площадок фестиваля будет основана на темах героического подвига народа Абхазии в борьбе за свободу и независимость. Воспитание патриотизма – одно из направлений работы фестиваля, отметили его организаторы. К участию в фестивале привлекаются ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, представители различных общественных организаций. Главная цель фестиваля – популяризация чтения, в особенности в молодежной среде, популяризация библиотек. Мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и освобождения столицы. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, фестиваль, чтение, аудио
Чолария о предстоящей "Прогулке по набережной" в Абхазии
16:00 24.09.2024 (обновлено: 16:41 24.09.2024)
Директор Национальной библиотеки Абхазии Борис Чолария в эфире радио Sputnik рассказал о том, каким будет фестиваль "Прогулка по набережной" в этот раз.
Фестиваль "Прогулка по набережной" пройдет 25 сентября в Абхазии. Как всегда, организует фестиваль Национальная библиотека имени Ивана Папаскир. О программе фестиваля, о его гостях, о том, насколько фестиваль справляется со своей главной задачей – популяризацией чтения, в интервью радио Sputnik рассказал директор Национальной библиотеки Борис Чолария.
Работа площадок фестиваля будет основана на темах героического подвига народа Абхазии в борьбе за свободу и независимость. Воспитание патриотизма – одно из направлений работы фестиваля, отметили его организаторы. К участию в фестивале привлекаются ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, представители различных общественных организаций.
Главная цель фестиваля – популяризация чтения, в особенности в молодежной среде, популяризация библиотек. Мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и освобождения столицы.