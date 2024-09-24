https://sputnik-abkhazia.ru/20240924/cholariya-o-predstoyaschey-progulke-po-naberezhnoy-v-abkhazii--1052364603.html

Чолария о предстоящей "Прогулке по набережной" в Абхазии

Чолария о предстоящей "Прогулке по набережной" в Абхазии

Sputnik Абхазия

Директор Национальной библиотеки Абхазии Борис Чолария в эфире радио Sputnik рассказал о том, каким будет фестиваль "Прогулка по набережной" в этот раз. 24.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-24T16:00+0300

2024-09-24T16:00+0300

2024-09-24T16:41+0300

радио

подкасты

абхазия

фестиваль

чтение

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/18/1052364703_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b183e8b3774a3e6b6bf16c68400a3ba5.jpg

Чолария о предстоящей "Прогулке по набережной" в Абхазии Sputnik Абхазия Чолария о предстоящей "Прогулке по набережной" в Абхазии

Фестиваль "Прогулка по набережной" пройдет 25 сентября в Абхазии. Как всегда, организует фестиваль Национальная библиотека имени Ивана Папаскир. О программе фестиваля, о его гостях, о том, насколько фестиваль справляется со своей главной задачей – популяризацией чтения, в интервью радио Sputnik рассказал директор Национальной библиотеки Борис Чолария. Работа площадок фестиваля будет основана на темах героического подвига народа Абхазии в борьбе за свободу и независимость. Воспитание патриотизма – одно из направлений работы фестиваля, отметили его организаторы. К участию в фестивале привлекаются ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, представители различных общественных организаций. Главная цель фестиваля – популяризация чтения, в особенности в молодежной среде, популяризация библиотек. Мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и освобождения столицы. Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, фестиваль, чтение, аудио